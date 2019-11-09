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9 ноября • обновлено в 10:02
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"Фашисты значит фашисты!" Молочный попал в "Миротворец" после скандального заявления

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Украинский комик Андрей Молочный, который попал в скандал после того, как заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты", попал в базу данных сайта "Миротворец".

Об этом говорится на странице портала в Twitter. Представители сайта заявили, что "отправили малороса в чистилище".

Андрей Молочный

Андрей Молочный

https://www.instagram.com/molochnyi

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На сайте указано, что комик помещен в базу за "антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии". При этом отмечается, что Молочный живет в Росии.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", – говорится в публикации.

"Фашисты значит фашисты!" Молочный попал в "Миротворец" после скандального заявления

Ранее OBOZREVATEL рассказывал:

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Персона
Андрей Молочный
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Что бы попасть в миротворец, достаточно говорить правду
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Червоний Данило
Червоний Данило
Молочный, это в чистом виде кац-апский молочный субпродукт на губах украинофобов.
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