"Фашисты значит фашисты!" Молочный попал в "Миротворец" после скандального заявления

Украинский комик Андрей Молочный, который попал в скандал после того, как заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты", попал в базу данных сайта "Миротворец".
Об этом говорится на странице портала в Twitter. Представители сайта заявили, что "отправили малороса в чистилище".
Андрей Молочный
https://www.instagram.com/molochnyi
На сайте указано, что комик помещен в базу за "антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии". При этом отмечается, что Молочный живет в Росии.
НУ, ЯЩО ФАШИСТИ, ТО ЗНАЧИТЬ ФАШИТИ— ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) November 8, 2019
Запроторили цього малороса до Чистилища. https://t.co/y5naY7h8CT
"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", – говорится в публикации.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал:
Андрей Молочный, который несколько лет назад переехал в Россию, заявил, что по Киеву толпами ходят фашисты.
Впоследствии пользователи социальных сетей жестко отреагировали на высказывания комика Молочного
На это Молочный записал ответное заявление в Instagram.
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