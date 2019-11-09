"Фашисты значит фашисты!" Молочный попал в "Миротворец" после скандального заявления

Украинский комик Андрей Молочный, который попал в скандал после того, как заявил, что "по Киеву толпами ходят фашисты", попал в базу данных сайта "Миротворец".

Об этом говорится на странице портала в Twitter. Представители сайта заявили, что "отправили малороса в чистилище".

Андрей Молочный https://www.instagram.com/molochnyi

На сайте указано, что комик помещен в базу за "антиукраинскую пропаганду и отрицание российской агрессии". При этом отмечается, что Молочный живет в Росии.

НУ, ЯЩО ФАШИСТИ, ТО ЗНАЧИТЬ ФАШИТИ

Запроторили цього малороса до Чистилища. https://t.co/y5naY7h8CT — ℳγr🌐tvorets.center 🇺🇦 (@myrotvorets_) November 8, 2019

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений", – говорится в публикации.

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