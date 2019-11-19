Фанаты Путина в Раде: волонтер предложил способ борьбы

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, волонтер Георгий Тука заявил, что назначение членами Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки лиц, известных своими антиукраинскими и пророссийскими взглядами, представляет угрозу.

Их возможное негативное влияние можно минимизировать, прибегнув к определенной хитрости. Об этом он рассказал OBOZREVATEL, комментируя назначение в Комитет бывшего соратника беглого президента Виктора Януковича, члена "Партии регионов", поддерживающего аннексию Крыма, Руслана Требушкина.

"С моей точки зрения, этот человек на этом посту может представлять угрозу национальной безопасности. Но персона Требушкина – далеко не единственная. Там есть и гражданин по фамилии Левочкин. Мое отношение к этим персонажам крайне негативное", – заметил он.

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Тука рассказал, что, работая на государственной службе, он "всегда старался минимизировать уровень информации, который мы выдавали в ответ на запросы от таких людей". "В основном они запрашивали экономические, финансовые показатели по региону, Донецкой и Луганской областям, анализ политических решений Кабинета министров", – уточнил он.

Экс-чиновник порекомендовал действовать подобным образом и нынешним государственным деятелям, а именно: минимизировать объем информации, предоставляемой подобным лицам. "Я бы советовал всем чиновникам анализировать, кому они отвечают на депутатские запросы", – сказал он.

Тука пояснил: в законе от чиновников требуется отвечать на информационные запросы нардепов, но при этом никак не уточняется, каким должен быть объем и даже содержание официального ответа. "Законодательство не требует выдачи всей информации. Законодательство требует ответа на письмо".

Как писал OBOZREVATEL, внефракционный депутат-мажоритарщик Руслан Требушкин вошел в комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее он был соратником Виктора Януковича и входил в "Партию регионов". Во время Евромайдана нардеп координировал доставку носков и еды для "Беркута" в Киев, а, вспоминая аннексию Крыма, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

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