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12 января • обновлено в 09:45
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"Фальшивое позорище!" Украинцев разозлил "Вечерний квартал" сразу после обращения Зеленского

5.2т
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После выступления президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с самолетом МАУ, который сбили в Тегеране иранской ракетой, в ефире телеканала "1+1" показали концерт "Квартала 95".

На инцидент гневно отреагировали десятки украинцев в комментариях под видеообращением, которое опубликовали на странице Офиса президента в Facebook.

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Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского

Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского

Коллаж

Пользователи отмечают, что заставка "Вечернего квартала" началась после окончания речи Зеленского даже без паузы. Украинцы назвали это позором и безобразием.

"Когда более менее привели в норму и вид студии и спич президента, не обошлось без позора. На канале 1 + 1 после окончания выступления выскакивает заставка "квартала" и радостные хари, включая президента, поют веселую песенку. Противно так. Вас смотрят люди, которые потеряли детей, родителей и близких, мы скорбим, понимаете, шуты?",

"А можно было после выступления на 1 + 1 не ставить программу вечерний квартал с Зеленским? Ужас как неприятно было смотреть два Зеленских в разных измерениях. Здесь он скорбит а через 30 секунд веселится",

"Как можно после такого выступления включать 95 квартал? Это безобразие! Какие ха-ха?",

"Если бы не заставка квартал 95 после выступления Президента на 1 + 1, было бы лучшее впечатление",

"1 + 1. Выступил президент с грустным лицом, почитал с суфлера...и сразу, без перерыва на рекламу без суфлера, веселое личико и "каждьий каждый вечер наступает вдруг". Кстати начался квартал с выступления Зели в роли Порошенко",

"Почему после вашего выступления, которое транслировалось на 1 + 1, сразу показали 95-квартал?",

"Но квартал таки был, и даже без паузы!", - пишут пользователи.

Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского
Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского
Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского
Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского
Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского
Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского
Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского
Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского
Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что тела всех погибших при крушении Boeing 737 в Иране будут возвращены, а виновные за трагедию – наказаны. С соответствующими словами украинский глава обратился к соотечественникам в субботу, 11 января.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Тег
Квартал 95
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Безкоровайная Татьяна
Безкоровайная Татьяна
Этa xитрость вернет зрение даже в 90 лет, записывайте peцепт 24news.forumhi.top
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