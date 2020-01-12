"Фальшивое позорище!" Украинцев разозлил "Вечерний квартал" сразу после обращения Зеленского

После выступления президента Украины Владимира Зеленского по ситуации с самолетом МАУ, который сбили в Тегеране иранской ракетой, в ефире телеканала "1+1" показали концерт "Квартала 95".

На инцидент гневно отреагировали десятки украинцев в комментариях под видеообращением, которое опубликовали на странице Офиса президента в Facebook.

Украинцев разозлил "Вечерний квартал" после обращения Зеленского Коллаж

Пользователи отмечают, что заставка "Вечернего квартала" началась после окончания речи Зеленского даже без паузы. Украинцы назвали это позором и безобразием.

"Когда более менее привели в норму и вид студии и спич президента, не обошлось без позора. На канале 1 + 1 после окончания выступления выскакивает заставка "квартала" и радостные хари, включая президента, поют веселую песенку. Противно так. Вас смотрят люди, которые потеряли детей, родителей и близких, мы скорбим, понимаете, шуты?",

"А можно было после выступления на 1 + 1 не ставить программу вечерний квартал с Зеленским? Ужас как неприятно было смотреть два Зеленских в разных измерениях. Здесь он скорбит а через 30 секунд веселится",

"Как можно после такого выступления включать 95 квартал? Это безобразие! Какие ха-ха?",

"Если бы не заставка квартал 95 после выступления Президента на 1 + 1, было бы лучшее впечатление",

"1 + 1. Выступил президент с грустным лицом, почитал с суфлера...и сразу, без перерыва на рекламу без суфлера, веселое личико и "каждьий каждый вечер наступает вдруг". Кстати начался квартал с выступления Зели в роли Порошенко",

"Почему после вашего выступления, которое транслировалось на 1 + 1, сразу показали 95-квартал?",

"Но квартал таки был, и даже без паузы!", - пишут пользователи.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что тела всех погибших при крушении Boeing 737 в Иране будут возвращены, а виновные за трагедию – наказаны. С соответствующими словами украинский глава обратился к соотечественникам в субботу, 11 января.

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