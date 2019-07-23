"Европейская солидарность": кто проходит в Раду по списку

По предварительным результатам подсчета голосов, по списку "Европейской солидарности" в Верховную Раду проходят 23 народных депутата.

OBOZREVATEL представляет их поименный список.

"Европейская солидарность" Прес-служба

1. Петр Порошенко

2. Андрей Парубий

3. Ирина Геращенко

4. Михаил Забродский

5. София Федина

6. Мустафа Джемилев

7. Яна Зинкевич

8. Ахтем Чийгоз

9. Олег Синютка

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе

11. Артур Герасимов

12. Степан Кубив

13. Ирина Фриз

14. Нина Южанина

15. Ирина Луценко

16. Виктория Сюмар

17. Владимир Арьев

18. Ростислав Павленко

19. Николай Величкович

20. Сергей Алексеев

21. Руслан Князевич

22. Максим Саврасов

23. Мария Ионова

Как сообщал OBOZREVATEL, партия президента "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва – около 240 (в сумме по спискам и мажоритарке).

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