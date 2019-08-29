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Евгений Киселев
Евгений Киселев
Журналист и телеведущий Все статьи автора

Новая Рада должна сделать мечту реальностью

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29 августа состоялось первое заседание Верховной Рады Украины нового созыва.

Сегодня у меня не было возможности сидеть прикованным к телевизору, и я узнавал о том, что происходило в зале Верховной Рады, по заголовкам новостей.

Самая радостная для меня информация, хотя и неподтвержденная – это то, что Олега Сенцова перевозят из колонии "Белый медведь" в Москву. Если эта информация подтвердится – я держу кулачки и плюю через левое плечо – этот мужественный человек, наконец, обретет свободу. Это для меня самая радостная, самая главная новость.

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Я с удовольствием узнал о том, что на пост премьер-министра выдвинут Алексей Гончарук. Потому что от разных людей я слышал о нем очень хорошие отзывы. Причем, от людей, придерживающихся разных политических взглядов. Все они сходятся в том, что это человек грамотный, образованный, энергичный, трудоголик. Тот человек, который, возможно, сумеет, засучив рукава, очень быстро начать проводить те экономические и социальные реформы, которые так давно назрели и которые так медленно претворялись в жизнь.

Народные депутаты Украины фотографируются во время первого заседания Рады

Народные депутаты Украины фотографируются во время первого заседания Рады

Тиждень

Чего я ожидаю от новой Рады? Я бы хотел, чтобы Верховная Рада скорректировала ряд законов – я не буду называть, какие именно. Есть множество законов, которые нуждаются в корректировке. Не в отмене – упаси господи, - а в корректировке. В том числе в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, которые были когда-то проигнорированы.

В том числе, чтобы в некоторых законах были убраны поправки, внесенные с голоса. Чтобы Верховная Рада, наконец, отменила мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель. Чтобы Верховная Рада приняла законы, которые защищают иностранных инвесторов, защищают право собственности.

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Чтобы Верховная Рада как можно скорее, быстро и энергично, приняла все необходимые правовые акты, которые бы обеспечили законодательную базу быстрых экономических реформ, быстрого экономического роста. Чтобы мечта об устойчивом росте экономики в 7-10% ежегодно на протяжении хотя бы этих 5 лет пребывания Зеленского и "Слуги народа" у власти превратилась бы из мечты в реальность.

Вот чего я жду от этой Верховной Рады.

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Автор
Евгений Киселев Евгений Киселев
Темы
Эксклюзив земельная реформа Реформы в Украине
Персоны
Владимир Зеленский Алексей Гончарук Олег Сенцов
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Чтобы Верховная Рада, наконец, отменила мораторий на куплю-продажу сельскохозяйственных земель..." - вполне возможно, что это будет самая крупная авантюра во всей истории Украины, ибо, как говаривал Черномырдин: "хотели как лучше, а вышло как всегда". Вероятней всего, лучшую земельку скупят подставные лица мафий (украинских и международных) и тогда бери Украину голыми руками. Но, правда, появятся деньги в бюджете и если их разворуют не сразу, то даже тарифы на коммуналку можно будет снизить - проедать ВНУКОВО! с удовольствием будут все 73% зебирателей. Земля - наиглавнейший природный ресурс Украины.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ойц,вот радость то привалила,но дабы не спугнуть удачу и не сглазить,постучи бубном по своему бубну,будет долгое эхо,значит верняк!
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