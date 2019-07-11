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"Это же издевательство!" У Зеленского "вскипели" из-за военного парада

11.8т Читать материал на украинском

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросом Никита Потураев заявил, что категорически против проведения военного парада ко Дню независимости Украины.

Об этом кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" рассказал в интервью каналу Ukrlife (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это же издевательство у нас сейчас — проводить абсолютно совковое мероприятие, тем более нет для этого никаких особых оснований", — сказал он.

Парад по случаю Независимости Украины в 2014 году

Парад по случаю Независимости Украины в 2014 году

Укринформ

По словам Потураева, Украине нужны победы, не обязательно на фронте. "Нам нужны победы в укреплении нашей армии, а не показушные парады", — уверен политолог.

Он также вспомнил парад, который провели параллельно с событиями в Иловайске. "Для меня это незаживающая рана, личная", — заключил советник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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