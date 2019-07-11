"Это же издевательство!" У Зеленского "вскипели" из-за военного парада

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросом Никита Потураев заявил, что категорически против проведения военного парада ко Дню независимости Украины.

Об этом кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" рассказал в интервью каналу Ukrlife (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Это же издевательство у нас сейчас — проводить абсолютно совковое мероприятие, тем более нет для этого никаких особых оснований", — сказал он.

Парад по случаю Независимости Украины в 2014 году Укринформ

По словам Потураева, Украине нужны победы, не обязательно на фронте. "Нам нужны победы в укреплении нашей армии, а не показушные парады", — уверен политолог.

Он также вспомнил парад, который провели параллельно с событиями в Иловайске. "Для меня это незаживающая рана, личная", — заключил советник.

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