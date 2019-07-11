"Это же издевательство!" У Зеленского "вскипели" из-за военного парада

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросом Никита Потураев заявил, что категорически против проведения военного парада ко Дню независимости Украины.
Об этом кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" рассказал в интервью каналу Ukrlife (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Это же издевательство у нас сейчас — проводить абсолютно совковое мероприятие, тем более нет для этого никаких особых оснований", — сказал он.
Парад по случаю Независимости Украины в 2014 году
Укринформ
По словам Потураева, Украине нужны победы, не обязательно на фронте. "Нам нужны победы в укреплении нашей армии, а не показушные парады", — уверен политолог.
Он также вспомнил парад, который провели параллельно с событиями в Иловайске. "Для меня это незаживающая рана, личная", — заключил советник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимир Зеленский заявил, что намерен отказаться от парада на День Независимости 24 августа, выделив деньги на премии для военнослужащих.
Решение президента вызвало негодование у украинцев. В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что 24 августа должен быть военный парад. Во время заседания правительства он поручил посчитать стоимость его проведения и найти средства.
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