"Это вендетта Коломойского!" У Порошенко сделали заявление о задержании Писарука

В партии "Европейская солидарность" заявили, что силовые действия правоохранителей, направленные против председателя правления "Райффайзен банка", одного из бывших руководителей НБУ Александра Писарук – это часть "вендетты", которую Игорь Коломойский объявил банковской системе Украины.

Соответствующее заявление появилось на сайте пресс-службы политсилы. Парламентарии считают это местью профессионалам, которые провели в Украине банковскую реформу, признанную мировым финансовым экспертами одной из самых успешных.

"Это банальная расправа с командой Валерии Гонтаревой за национализацию Приватбанка", - заявили в "ЕС".

Александр Писарук капитал

В партии добавили, что несмотря на то, что решение о национализации было принято уже после освобождения Александра Писарука с НБУ, "заказчик" этой спецоперации готов отыгрываться на любом из команды реформаторов.

"Мы должны констатировать тот факт, что главная цель этого дела – не правосудие, потому что она носит исключительно заказной политический характер", - заявили в политсиле.

Как писал OBOZREVATEL, сотрудники НАБУ пришли с обысками в офис Райффайзен Банка. По предварительным данным, председатель правления Александра Писарук обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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