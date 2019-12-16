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16 декабря • обновлено в 23:08
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"Это узурпация!" Главари "Л/ДНР" накинулись на Зеленского из-за громкого законопроекта

1.8т
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В "Л/ДНР" раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, которым он вносит поправки в Конституцию о децентрализации.

Так называемый глава "МИД ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что эти изменения якобы не имеют ничего общего с выполнением минских договоренностей, передает ТАСС.

"Проект закона о внесении изменений в конституцию Украины в части децентрализации власти, внесённый на днях в Верховную Раду Украины, который пытаются представить, как выполнение Украиной Минских соглашений, это очередная манипуляция новых киевских властей, сработанная в лучших традициях порошенковского президентства", – пожаловался он.

Владислав Дейнего

Владислав Дейнего

Скриншот

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"Сигнал тревоги": в законопроекте Зеленского по Донбассу нашли намек на федерализацию

Дейнего добавил, что проект исключает понятие "район" из административно-территориального устройства. По его словам, Украина "через такие подковерные действия пытается заблокировать особый статус" Донбасса.

Владимир Зеленский - законопроект о децентрализации в Украине

Владимир Зеленский - законопроект о децентрализации в Украине

В свою очередь, так называемая глава "МИД ДНР" Наталья Никонорова заявила, что поправки свидетельствуют о попытках "узурпации власти".

"Внесенный Зеленским проект – это по сути попытка осуществить узурпацию власти с помощью введения понятия представителей президента - так называемых префектов, которые имеют полномочия по приостановке действия любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами", – отметила она.

Наталья Никонорова

Наталья Никонорова

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Как сообщал OBOZREVATEL, появился текст проекта, который предлагает изменения в законе "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Владимир Арьев считает, что в законопроекте Зеленского есть опасная лазейка для дальнейшей федерализации Украины.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Децентрализация в Украине
Персона
Владислав Дейнего
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Новости ДНР террористы "ДНР" Конституция законопроект Донбасс
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