"Это только начало!" Ясько прокомментировала "прощение" россиян в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что решения по возврату российской делегации, и, более того, избрание вице-спикером делегата от РФ Петра Толстого показывают реальную ситуацию в организации.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах ассамблеи, передает PavlovskyNews (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

По ее словам, делегаты от Украины в ПАСЕ не имеют необходимого опыта работы на международной площадке, но за последние 5 дней сумели разобраться в расстановке сил в ассамблее.

Елизавета Ясько

"Сегодня мы стали свидетелями реальной ситуации, которая происходит здесь. Существуют разные мнения по возврату РФ в ПАСЕ, но мы должны сейчас с этим как-то жить и мы должны быть реалистичными. Мы видим, в результате более 90 голосов был отдан за то, чтобы полномочия российской делегации все-таки были подтверждены. Это реальная ситуация в Совете Европы", – сказала Ясько.

По ее словам, украинская делегация готова плодотворно работать.

"Мы будем бороться плодотворно. Мы приехали сюда. Мы новые в этой организации – большая часть членов, но сейчас за эти дни мы уже понимаем, какой расклад сил в политических силах, в комитетах. Это только начало", – заявила Ясько.

Среди достижений делегации Ясько выделила одобрение украинской поправки о том, что Крым является незаконно аннексированной территорией.

"К сожалению, очень мало наших поправок было одобрено. Что для нас важно – это то, что правка по Крыму фиксируется, то, что Крым был незаконно аннексирован. Мы точно знаем, что правда на нашей стороне, потому что на нашей стороне международное право, поэтому любое предложение и формулировка в резолюции очень важна. То, что там есть упоминание о Крыме – это важно для Украины", – сказала депутат.

Однако частичное одобрение предложений Украины не помешало ПАСЕ окончательно продлить полномочия России, а делегата РФ Петра Толстого назначить вице-президентом ассамблеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Парламентской ассамблее Совета Европы в среду, 29 января, окончательно утвердили все полномочия делегации России.

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