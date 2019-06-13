"Это преступление": замглавы ГБР рассказала о произволе Трубы

Первый замглавы Государственного бюро расследований Ольга Варченко публично заявила о том, что директор ГБР Роман Труба нарушает закон и узурпирует власть.

Об этом она рассказала в интервью изданию "Цензор.НЕТ". Так, после кадровых чисток в Госбюро расследований последовал приказ директора о перераспределении обязанностей между ним и заместителями.

Ольга Варченко "Цензор. НЕТ"

Варченко отметила, что будет оспаривать приказ директора в суде и обращаться в правоохранительные органы.

"Я это оцениваю как беззаконие. Во вторник, 11 июня, директор собрал совещание руководителей подразделений центрального аппарата, на котором объявил, что был у президента и получил руководство к действию. Официального сообщения об этой встрече так и не появилось, поэтому мы не знаем, что точно поручил ему глава государства, но уверена, что директора ГБР никто не уполномочивал на нарушение закона", – сказала замглавы ГБР.

Новости В ГБР задокументировали факт коррупции Трубы

По ее словам, в тот же день, после указанного совещания, был отдельно собран рядовой состав управлений, на котором объявили, что директор изменил распределение обязанностей. То есть, этот приказ о переподчинении ему 2-го следственного управления даже не был доведен до ведома всех руководителей.

"Его втихаря подписали и презентовали рядовым сотрудникам. К нам (заместителям директора. – Ред.) он пришел по почте. Нами уже несколько дней ведется переписка относительно проекта приказа о перераспределении обязанностей. Заложена все та же норма, что его не устраивает работа начальника этого управления, в связи с этим он решил его переподчинить себе лично. Считаю, что следующим шагом будет попытка уволить заместителей, показав, что мы якобы не справились со своей работой", – говорит Варченко.

"Тем более, что в самом проекте приказа, который мы со вторым замом получили на согласование, была ссылка на новый Регламент полномочий, поскольку старый обжалован в суде одним из членов Совета общественного контроля при ГБР. Решением Окружного админсуда города Киева Роману Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения и перераспределять полномочия", – продолжила она.

Замглавы ГБР отметила, что после получения проекта приказа она со вторым заместителем попросила прислать сам Регламент, потому что они его до сих пор не видели, а также документальное обоснование того, почему директор сделал вывод о том, что управление плохо работает.

По ее словам, поскольку это следственное управление, а Труба занимает административную должность, то не может ему дать объективную оценку. Дать оценку работе следователя может только прокурор. Варченко сказала, что они уже обратились за такой оценкой в ГПУ. И когда получат ответ, его опубликуют.

"Поэтому мы задали вполне резонный вопрос: что послужило причиной переподчинения этого управления. Мы направили несколько таких писем, но ответ не получили ни на одно. Потом, как я уже сказала, мы получили подписанный приказ по почте. Таким образом, согласия заместители не давали, хоть орган у нас коллегиальный и согласно ст. 12 закона о ГБР оно обязательно. Кроме того, директор ознакомлен с решением Окружного админсуда Киева, но все равно продолжает принимать решения единолично. По сути, это преступление, и мы будем с соответствующим заявлением обращаться в правоохранительные органы. А также обжаловать этот приказ в установленном законом судебном порядке", – подытожила Варченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований задокументировало коррупционное правонарушение директора ведомства Романа Трубы.

Сам Труба, по словам Варченко, распространяет слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский уполномочил его заниматься самоуправством и нарушать закон.

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