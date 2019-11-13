"Это редложение – не про Донбасс!" Портников раскрыл ловушку Назарбаева

Предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать встречу лидера России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским является частью большой игры.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на Еспресо под названием "Выиграет только Назарбаев".

"Предложение провести встречу Путина и Зеленского – всего лишь фрагмент большой игры постаревшего правителя, который теряет даже не власть, а жизненные силы и понимает это. Это предложение - не про Москву, не про Киев, не про Донбасс. Это про Нур-Султан", - отметил он.

По словам Портникова, Назарбаев склонен к выдвижению широковещательных инициатив, которые вряд ли будут иметь реальные последствия, и, напротив, когда есть заинтересованность в его реальном участии, Назарбаев, как правило, самоустраняется – как устранился в 2014 году, когда мировые лидеры просили его повлиять на Путина и не допустить аннексии Крыма.

Нурсултан Назарбаев zakon.kz

"Заявление Назарбаева – это, прежде всего, демонстрация его роли мирового лидера и опытного дипломата, человека, к предложениям которого прислушиваются. Это стремление напомнить, что настоящий глава Казахстана – все еще руководитель Совета безопасности Назарбаев, а не действующий президент Касымжомарт Токаев. И, конечно же, Назарбаеву важно, чтобы с ним и – самое главное - его семьей в Москве считались больше, чем с президентом Токаевым. Назарбаев думает о будущем – о будущем своей семьи без Назарбаева", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Назарбаев предложил организовать встречу Путина с Зеленским. По его словам, России не нужны украинские территории, в частности, Донбасс.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся