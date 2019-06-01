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"Это позор!" В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фотофакт

12.3тЧитать материал на украинском

В сети поднялась волна критики из-за того, что Указ президента Украины Владимира Зеленского №340 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" написан с огромным количеством ошибок.

Так, пользователь Борис Панфилов показал на своей странице скриншоты документа, на которых красным цветом исправил ошибки.

"Это какой-то позор. У них умер литредактор? Это просто неописуемо", – возмутился он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пользователи поддержали его. "Наверное, новые правила правописания", – иронизируют в комментариях.

"Это позор!" В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фотофакт
"Это позор!" В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фотофакт
"Это позор!" В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фотофакт

"Это позор!" В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фотофакт
"Это позор!" В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фотофакт
"Это позор!" В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы запустили в сети счетчик нарушений законодательства, допущенных Зеленским. Так, на сайте подсчитали все предполагаемые ошибки Зеленского и его команды, а также начали онлайн-подсчет дней без нарушений.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
СНБО
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вот отменит Зеленский закон об украинизации и вышиванки будут только по талонам.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-У Зеленского предложили отменить закон об украинском языке. -Ну, в Украине много чего можно отменить – например, закадровый смех во время трансляций «Вечернего квартала». Это ведь насилие, когда тебя заставляют смеяться там, где не смешно.
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Свичкаренко Игорь
Свичкаренко Игорь
Потому что украинский язык ещё правила не устоялись! Надо на русском писать
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