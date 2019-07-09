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"Это неизбежно!" Путин сделал наглое заявление о "союзе" с Украиной

7.9т Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин заявил о неизбежном восстановлении отношений с Украиной.

Такое заявление лидера страны-агрессора прозвучало в скандальном фильме режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину".

"Я думаю, это неизбежно. Во всяком случае, неизбежно строительство нормальных дружеских, я бы сказал даже, более чем дружеских, союзнических отношений. И в конечном итоге, мы все-таки придем к состоянию, о котором я сказал. Сближение неизбежно", - сказал Путин.

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obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске при участии лидеров США, Великобритании, Германии и Франции. Президент Украины захотел обсудить вопросы Крыма и Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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