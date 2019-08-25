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"Это наш внутренний флешмоб": Зеленский пояснил громкую "отставку" Богдана

2.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутренним флешмобом" то, что все члены его команды написали заявления об увольнении, вступив на свои должности.

Так украинский глава прокомментировал отставку главы Офиса президента Андрея Богдана, передает "Радіо Свобода".

"Вообще-то каждый человек не должен держаться за свое кресло. И вообще это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей – не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу пойти в отставку, поэтому заранее пишет заявление [об отставке], – я думаю, в этом ничего страшного нет", – сказал Зеленский.

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Зеленский и Богдан

Зеленский и Богдан

Пресс-служба Офиса президента

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
видео политика
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Пигин Макс
Пигин Макс
Весёлые клоуны теперь будут править нерабами)))))
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