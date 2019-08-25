"Это наш внутренний флешмоб": Зеленский пояснил громкую "отставку" Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "внутренним флешмобом" то, что все члены его команды написали заявления об увольнении, вступив на свои должности.

Так украинский глава прокомментировал отставку главы Офиса президента Андрея Богдана, передает "Радіо Свобода".

"Вообще-то каждый человек не должен держаться за свое кресло. И вообще это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей – не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу пойти в отставку, поэтому заранее пишет заявление [об отставке], – я думаю, в этом ничего страшного нет", – сказал Зеленский.

Зеленский и Богдан Пресс-служба Офиса президента

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в СМИ появилось заявление о якобы отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

Он подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности. Однако, как документ появился в интернете, ему неизвестно. Он обвинил в этом спецслужбы.

Зеленский же пояснял, что подобные заявления написали все члены его команды, поскольку они "не держатся за кресла".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал