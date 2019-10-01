"Это ловушка!" Геращенко разгромила "Формулу Штайнмайера" для Донбасса

Кремль подготовил ловушку украинской власти, предлагая, через так называемую "формулу Штайнмайера", провести местные выборы на оккупированных территориях без предварительного выполнения всех безопасностных условий для таких выборов.

Об этом во время брифинга сказала сопредседатель фракции политической партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко. Она подчеркнула, что нельзя верить России.

"Мы предостерегаем власть не верить Путину, не верить Кремлю и не попасть в ловушку", – сказала Геращенко.

Ирина Геращенко Сайт прессслужбы партии Европейская солидарность

Нардеп отметила, что все предыдущие годы во время переговоров обсуждались "формулы Штайнмайера, планы Марель, планы Сайдик".

"Но украинская сторона и украинская позиция всегда была следующая – мы должны отстаивать интересы Украины. И любая формула, план, директивы не могут обсуждаться, если не решен вопрос безопасности", – подчеркнула Геращенко.

Она особо подчеркнула важность четкого определения всех пунктов и временных сроков выполнения вопросов безопасности. По ее словам, без этого другие договоренности ставятся под большое сомнение.

"Для нас очевидно, что должен быть вывод иностранных войск и техники. Должен быть постоянный режим тишины на Донбассе, а не как сейчас – когда нам говорят, что действует перемирие, а мы видим, что как всегда российские оккупационные войска ежедневно его нарушают. У нас есть погибшие, у нас есть раненые. В этих условиях говорить о разведении войск по всей линии соприкосновения – это вообще, как мне кажется, большая авантюра", – сказала Геращенко.

По ее словам, если речь идет о так называемых "формулах Штайнмайера", которые сегодня вбрасываются в медиа российской стороной для того, чтобы возмутить общество, то вызывают серьезное беспокойство такие выражения как "выборы в целом могут быть признаны демократическими".

"Мы знаем, что такое признаны миром выборы демократическими, по стандартам ОБСЕ. И мы знаем, что такое "в целом признаны" Российской Федерацией. Это как говорят – две большие разницы", – заметила парламентарий.

"Поэтому мы категорически против подобных вещей", – подчеркнула политик.

Геращенко также добавила: "Мы всегда в Минске очень активно в контексте возможных выборов на оккупированных территориях обсуждали участие в них временно перемещенных лиц. Именно переселенцы должны принимать непосредственное участие в региональных выборах и избирать власть Донбасса, а не завезенные туда "Гиви", "Моторолы", буряты, или кто там еще воюет, как нам говорят, на этих территориях против Украины".

"Сегодня мы видим, что нет ответа на вопрос участия переселенцев, нет ответа на вопрос украинских политических сил партий, участия СМИ. Поэтому все это очень опасные вещи. И мы считаем, что подписание любых документов без урегулирования вопросов безопасности – оно будет серьезной кремлевской ловушкой, в которую может попасть Украина", – отметила Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL :

реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

18 сентября росСМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера".

Министр иностранных дел Вадим Пристайко же заявил, что согласился на "формулу Штайнмайера" еще 2 сентября.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании формулы.

19 сентября во сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах в Минске.

Также была озвучена позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретар заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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