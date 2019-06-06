"Это капитуляция!" Парубий ответил на скандальное заявление Зеленского по Донбассу

Заявление президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе приведет к капитуляции, а не миру.

Об этом 6 июня на заседании Верховной Рады заявил председатель Андрей Парубий.

"Вчера и для меня и, наверное, для многих стала тревожной информация о том, что президент дал поручение объявить Минской группы инициативу о том, что украинские военнослужащие не должны открывать огонь на атаки российского агрессора", – сообщил спикер.

Парубий подчеркнул, что только сегодня на Донбассе погиб украинский военнослужащий и 12 бойцов получили ранения.

"Когда мы не отвечаем на огонь и на атаки агрессора, наших погибших становится еще больше. Мы 5 лет ведем национально-освободительную борьбу. И я лично хочу сообщить новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому, что запрет стрелять в ответ - это путь не к миру, это путь к капитуляции. Мы не позволим капитуляции Украины перед российским агрессором. Я уверен, что это позиция, которую занимает сегодня украинский народ. Я уверен, что президент Украины должен скорректировать свою позицию и иметь уважение к украинским воинам, которые, рискуя своей жизнью, каждый день защищают украинскую независимость. Капитуляции мы не допустим!" – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

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