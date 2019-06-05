"Это бунт большинства!" Зеленский объяснил саботаж Рады из-за закона об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада не согласилась рассматривать президентский законопроект об импичменте, потому что нардепы не хотят его отпускать.

Об этом он рассказал во время беседы в Брюсселе с корреспондентом "Рдио Свобода" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Глава государства также пояснил причины: "Мы в течение двух недель, если не ошибаюсь, подали в Верховную Раду десять законопроектов, или поправок, или законопроектов, да, десять — ничего не было принято. Ну что мы можем говорить о парламенте. Я уверен, там есть люди, там есть специалисты. Но это бунт большинства в парламенте, которые не хотят работать, которые уже занимаются политической рекламой".

Владимир Зеленский скриншот видео

По словам президента, нардепам все равно нужно будет идти на очередные или внеочередные выборы, 31 октября или 21 июля.

"Они все занимаются политической рекламой. Поэтому я так понимаю, что они не принимают законы, которые ждала Украина уже 28 лет. Например, снятия неприкосновенности, закон об импичменте — это все в ваших руках. Это касается президента, примите закон", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Рада не поддержала проекты законов об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является Владимир Зеленский.

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