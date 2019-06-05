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"Это бунт большинства!" Зеленский объяснил саботаж Рады из-за закона об импичменте

1.5тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Верховная Рада не согласилась рассматривать президентский законопроект об импичменте, потому что нардепы не хотят его отпускать.

Об этом он рассказал во время беседы в Брюсселе с корреспондентом "Рдио Свобода" (чтобы посмотреть видео, проскролльте страницу до конца).

Глава государства также пояснил причины: "Мы в течение двух недель, если не ошибаюсь, подали в Верховную Раду десять законопроектов, или поправок, или законопроектов, да, десять — ничего не было принято. Ну что мы можем говорить о парламенте. Я уверен, там есть люди, там есть специалисты. Но это бунт большинства в парламенте, которые не хотят работать, которые уже занимаются политической рекламой".

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот видео

По словам президента, нардепам все равно нужно будет идти на очередные или внеочередные выборы, 31 октября или 21 июля.

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"Они все занимаются политической рекламой. Поэтому я так понимаю, что они не принимают законы, которые ждала Украина уже 28 лет. Например, снятия неприкосновенности, закон об импичменте — это все в ваших руках. Это касается президента, примите закон", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня Рада не поддержала проекты законов об особой процедуре устранения президента Украины с должности (импичмент), инициатором одного из которых является Владимир Зеленский.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
БельгияБрюссель
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Smith Lera
Smith Lera
Бреше як дихає,а дихає як бреше. Зеблазеньбені хоча б іноді дивись на сайт ВР, там є все про закони,які зараз розглядає парламент, довбень про імпічмент є законопроєкт вже з правками твій до них додали, вивчи процедуру подання та прийняття закону, тупе. Як там у пісні про Гупало Василя: "гупнув Вася першого..."От було б добре, щоб такий Василь гупнув зеблазнябені по голові може, щось би почало працювати в твій гогові, а то лише меле всяку ху#ню.
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Мосин Клим
Мосин Клим
зе начал прозревать))) оказывается президент Украины это не царь！)) ну-ну)))
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Sam Grysha
Sam Grysha
Вова, прочитай те законы, которые твоя команда в Раду заносит. Твоя команда - дно.
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