"Это будет большой проект!" Зеленский рассказал о "сделке" с олигархами по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что достиг определенных договоренностей на встречах с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским.

Как передает пресс-служба главы государства, в восстановление Донбасса нужно инвестировать более 300 миллиардов гривен. Об этом Зеленский сообщил в четверг, 20 июня, на открытой встрече с бизнесменами в Киеве.

"Это будет большой проект по реинтеграции. Но мы не будем ждать завершения войны. Мы уже сейчас начинаем работать. На территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем, надо наглядно продемонстрировать людям, которые вынуждены находиться на временно оккупированных территориях, преимущества жизни в достойной, свободной и независимой Украине", - подчеркнул президент.

Зеленский рассказал, что уже встретился с Пинчуком, Ахметовым и Коломойским, а также намерен встретиться и с другими олигархами. "Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов", - отметил он.

Так, Пинчук уже сейчас взял на себя обеспечение квартирами семей всех 24 военнопленных моряков. "Дальше он будет заниматься проблемами и социальной помощью всем военнослужащих. Это наша с ним договоренность", - заявил президент.

С Ахметовым Зеленский договорился об отказе от формулы "Роттердам+". Также были достигнуты и другие соглашения. "Он будет вкладывать деньги в медицину, и инвестировать в дороги, инфраструктуру Донбасса", - сообщил глава государства.

"Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает", - отметил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ранее пообещал, что в течение трех лет Украина войдет в топ-10 Doing Business — международного рейтинга легкости ведения бизнеса.

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