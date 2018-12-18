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''Это аннексия!'' Путин впервые признался в оккупации украинского Крыма

12.7тЧитать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые с 2014 года назвал оккупацию украинского Крыма аннексией.

Об этом он заявил во время встречи с российскими театральными деятелями в Ярославле, передает "Коммерсант".

На ней ректор театрального института Сергей Куценко похвалился, что его учебное заведение создало сеть театральных групп в регионах, а началось все с Севастополя.

Владимир Путин

Владимир Путин

Hyser

"Мы начинали с Севастополя очень давно. Мы это делаем уже очень много лет! Сейчас у нас 14 таких целевых групп для театров малых городов России. То есть они там работают и приезжают к нам на обучение, и педагоги ездят к ним. Разве это не говорит о том, что провинция жаждет кадров?" — заявил Куценко.

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Путин уточнил у него, когда именно они начали создавать такие проекты.

Ректор ответил, что создание собственных театральных групп в Севастополе началось "еще при Украине".

"Вот корни аннексии кто закладывал", — впервые назвал это слово относительно оккупации Крыма российский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готовилась к захвату украинского полуострова Крым еще в начале февраля 2014 года. Об этом свидетельствуют соответствующие фотографии.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Аннексия...оккупация...да всё предельно просто...прое....ли скакуасы Крым,а крымчане настолько суровы,что переехали в Россию вместе с полуостровом,скачите дальше..
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
В каждой шутке только часть шутки, остальное правда: элементы оккупации "закладывали" все из эрефии, кто деньги имел. Сколько настроено домов было возле и на территории военной базы отставниками из эрефии?! И все строительство нелегальное. Это при полном попустительстве от властей Украины. А шо, договор же о дрЮжбе соблюдали. Зато имеем прививочку от дружбы. Теперь только интересы. Только интересы. Українці, шануймося, бо ми того варті.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Обозовцы неосознанно всё время показывают кастрюль полными идиотами.
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