''Это аннексия!'' Путин впервые признался в оккупации украинского Крыма

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые с 2014 года назвал оккупацию украинского Крыма аннексией.
Об этом он заявил во время встречи с российскими театральными деятелями в Ярославле, передает "Коммерсант".
На ней ректор театрального института Сергей Куценко похвалился, что его учебное заведение создало сеть театральных групп в регионах, а началось все с Севастополя.
Владимир Путин
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"Мы начинали с Севастополя очень давно. Мы это делаем уже очень много лет! Сейчас у нас 14 таких целевых групп для театров малых городов России. То есть они там работают и приезжают к нам на обучение, и педагоги ездят к ним. Разве это не говорит о том, что провинция жаждет кадров?" — заявил Куценко.
Путин уточнил у него, когда именно они начали создавать такие проекты.
Ректор ответил, что создание собственных театральных групп в Севастополе началось "еще при Украине".
"Вот корни аннексии кто закладывал", — впервые назвал это слово относительно оккупации Крыма российский президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готовилась к захвату украинского полуострова Крым еще в начале февраля 2014 года. Об этом свидетельствуют соответствующие фотографии.
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