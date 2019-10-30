Есть три этапа: Зеленский рассказал, как вернуть Донбасс

Президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля над Донбассом нужно пройти три последовательных этапа.

Об этом он сказал во время Инвестиционного форума в Мариуполе, говорится на сайте президента. Он отметил, что, называя эти этапы, опирается на международный опыт.

"Первый этап - завершение "горячей стадии" и прекращении огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Второй этап - примирение людей, "чтобы зажили раны", - отметил Зеленский.

Зеленский рассказал, как вернуть Донбасс

Говоря о "примирении" Зеленский объяснил, что это означает поиск консенсуса.

"Сколько времени нужно, чтобы зажили раны? Возможно ли, чтобы в одном купе спокойно ехали ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенные местные власти, но был вынужден оставаться?", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это "очень чувствительный процесс", "как будто держать спички над канистрой с бензином". На этом этапе глава государства считает важным роль риторики в СМИ.

В то же время третьим неотъемлемым этапом президент назвал реинтеграцию – безопасную и реальную, а не на бумаге.

"Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, а также произошло частичное примирение. Но не произошло главного: возвращения территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав того или иного государства. Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос – риторический", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что после 5 лет войны должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, на инвестиционном форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией на Донбассе можно решить только дипломатическим путем.

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