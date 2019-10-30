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30 октября • обновлено в 13:02
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Есть три этапа: Зеленский рассказал, как вернуть Донбасс

2.5т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля над Донбассом нужно пройти три последовательных этапа.

Об этом он сказал во время Инвестиционного форума в Мариуполе, говорится на сайте президента. Он отметил, что, называя эти этапы, опирается на международный опыт.

"Первый этап - завершение "горячей стадии" и прекращении огня. Мы уверены, что обязательно достигнем этого в ближайшее время. Второй этап - примирение людей, "чтобы зажили раны", - отметил Зеленский.

Зеленский рассказал, как вернуть Донбасс

Зеленский рассказал, как вернуть Донбасс

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Говоря о "примирении" Зеленский объяснил, что это означает поиск консенсуса.

"Сколько времени нужно, чтобы зажили раны? Возможно ли, чтобы в одном купе спокойно ехали ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенные местные власти, но был вынужден оставаться?", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что это "очень чувствительный процесс", "как будто держать спички над канистрой с бензином". На этом этапе глава государства считает важным роль риторики в СМИ.

В то же время третьим неотъемлемым этапом президент назвал реинтеграцию – безопасную и реальную, а не на бумаге.

"Есть много мировых примеров, когда острую стадию конфликта удалось прекратить, а также произошло частичное примирение. Но не произошло главного: возвращения территорий. Они остались в другом статусе и, к сожалению, не вернулись в состав того или иного государства. Устраивает такой вариант Украину? Я думаю, что нет. Но вопрос – риторический", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что после 5 лет войны должна появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

Как писал OBOZREVATEL, на инвестиционном форуме в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что военный конфликт с Россией на Донбассе можно решить только дипломатическим путем.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
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Журба Валентина
Журба Валентина
надо же, опять мой комментик пропал, а нафига эта песочница для тролей вообще форумом называется?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Главный забыл - широкая автономия Донбасса, для цивилизованного выхода из состава Украины.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Сперва внутри подконтрольной Украины людей примири
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