"Есть предохранитель": Тука рассказал, что мешает Западу уничтожить Россию

Страны Запада осознают, что существование России в нынешнем виде не отвечает их интересам, однако воздерживаются от активных шагов, направленных на ее уничтожение.

Об этом в эфире ObozTV рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука. По словам Туки, они "панически боятся распространения оружия массового уничтожения".

"Я многократно общался с разными представителями наших стран-партнеров, в том числе с представителями разного рода спецслужб. Мы обсуждали по большей части вопросы стратегические. Они все прекрасно понимают, что существование России в состоянии, в котором она сейчас есть, не отвечает интересам их стран", – заявил он.

Как отметил Тука, существует "предохранитель того, что руководители этих стран не действуют активно, чтобы уничтожить Российскую Федерацию в нынешнем состоянии".

"Речь не идет о физическом уничтожении, абсолютно нет. Речь об уничтожении РФ как государства – разделить, например, на пять других", – объяснил бывший замминистра.

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По его словам, страны-партнеры Украины "панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, которого у России – "мама дорогая".

"Каждый раз во время общения с ними я пытался фундаментально изменить их дискурс. Я им пытался объяснить, что вы боитесь неконтролируемого распространения в случае начала краха России. Но попробуйте думать об этом процессе с другой точки зрения – как сохранить контроль при распаде РФ. И мне кажется, что у некоторых военных генералов интерес в глазах просыпается", – заявил бывший замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Георгий Тука рассказал, как Российская Федерация использует в отношении граждан Украины невоенные способы ведения войны.

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