"Еще шесть-восемь стран": Украине придумали новую стратегию в ПАСЕ

Украине стоит заручиться поддержкой других стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы организовать консолидированный протест против возвращения России в ПАСЕ.
Об эффективности такой стратегии рассказала в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская.
Осмоловская напомнила, что несколько стран уже высказали свое согласие с позицией Украины.
Их делегации досрочно покинули Ассамблею ради проведения консультаций в своих странах. Но одни политические заявления ничем не помогут – необходимо, что они поддержали Украину реальными шагами.
"Если украинской стороне удастся заручиться консолидированной поддержкой, и линии неучастия в ПАСЕ будут придерживаться шесть, семь, восемь стран – которые протестуют против брутального нарушения основополагающих принципов Совета Европы – это может быть действенным фактором", – пояснила эксперт.
Если же от участия в заседаниях ПАСЕ откажется только одна украинская делегация, то это не приведет к желаемому результату, считает Осмоловская. По ее мнению, в таком случае Украина не сможет противостоять российской пропаганде.
"Чтобы вести контрпропаганду и нивелировать те аргументы, которыми российская сторона будет создавать рамки восприятия того, что сейчас происходит в Украине и конфликта между Украиной и РФ", – добавила специалист.
Также она подчеркнула, что решение временно отказаться от участия в заседаниях ПАСЕ не означает, что Украина выйдет из других структур Совета Европы, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
"У нас сейчас не идет речь о выходе Украины из Совета Европы. Но теоретически такой риск есть. Если Украины выйдет из Совета Европы, украинские граждане не смогут апеллировать к ЕСПЧ", – предупредила Осмоловская.
Она посоветовала принимать решение не эмоционально, а просчитывать его с точки зрения возможных последствий.
Акция протеста против возвращения России в ПАСЕ у посольства Австрии в Киеве
Макс Требухов / Lb.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 июня за возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Европы проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. С полным списком проголосовавших стран можно ознакомиться здесь.
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