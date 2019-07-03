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"Еще шесть-восемь стран": Украине придумали новую стратегию в ПАСЕ

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Украине стоит заручиться поддержкой других стран-членов Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы организовать консолидированный протест против возвращения России в ПАСЕ.

Об эффективности такой стратегии рассказала в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская.

Осмоловская напомнила, что несколько стран уже высказали свое согласие с позицией Украины.

Их делегации досрочно покинули Ассамблею ради проведения консультаций в своих странах. Но одни политические заявления ничем не помогут – необходимо, что они поддержали Украину реальными шагами.

"Если украинской стороне удастся заручиться консолидированной поддержкой, и линии неучастия в ПАСЕ будут придерживаться шесть, семь, восемь стран – которые протестуют против брутального нарушения основополагающих принципов Совета Европы – это может быть действенным фактором", – пояснила эксперт.

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Если же от участия в заседаниях ПАСЕ откажется только одна украинская делегация, то это не приведет к желаемому результату, считает Осмоловская. По ее мнению, в таком случае Украина не сможет противостоять российской пропаганде.

"Чтобы вести контрпропаганду и нивелировать те аргументы, которыми российская сторона будет создавать рамки восприятия того, что сейчас происходит в Украине и конфликта между Украиной и РФ", – добавила специалист.

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Также она подчеркнула, что решение временно отказаться от участия в заседаниях ПАСЕ не означает, что Украина выйдет из других структур Совета Европы, в том числе Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"У нас сейчас не идет речь о выходе Украины из Совета Европы. Но теоретически такой риск есть. Если Украины выйдет из Совета Европы, украинские граждане не смогут апеллировать к ЕСПЧ", – предупредила Осмоловская.

Она посоветовала принимать решение не эмоционально, а просчитывать его с точки зрения возможных последствий.

Акция протеста против возвращения России в ПАСЕ у посольства Австрии в Киеве

Акция протеста против возвращения России в ПАСЕ у посольства Австрии в Киеве

Макс Требухов / Lb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 июня за возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Европы проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. С полным списком проголосовавших стран можно ознакомиться здесь.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Юлия Осмоловская
Место
Украина
Теги
ПАСЕсанкции Совет ЕвропыРоссия
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