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"ЕС" в Страсбурге борется за освобождение узников Кремля и нацгвардейца Маркива

2.2т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины, председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, находясь в Страсбурге (Франция), подчеркнул важность сохранения и усиления консолидированного международного давления на Россию.

Порошенко осуществил первые контакты высокого уровня с руководством абсолютного большинства политических групп нового Европейского парламента, сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

Также по инициативе лидера "ЕС" было созвано заседание обновленной Группы друзей европейской Украины в Европарламенте, которая играет роль важного двигателя в продвижении повестки дня Украина-ЕС в работе этой структуры.

Во время встреч пятый президент Украины призвал европейских депутатов, несмотря на политическую конъюнктуру, сохранить единство и солидарность Европейского Союза с Украиной, обеспечить усиление всесторонней поддержки государства в противодействии российской агрессии, реализации реформ и постепенного сближения с ЕС.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба "ЕС"

Порошенко подчеркнул, что ключевой проблемой на пути к восстановлению мира и территориальной целостности Украины являются не Минские договоренности, а недостаток политической воли Москвы, ее желание возобновить политический и экономический контроль над украинским государством.

Поэтому, по его словам, важным является сохранение и усиление консолидированного международного давления на Россию, включая режим санкций для прекращения огня, вывод российских войск и вооружений с территории Украины, возвращение стране контроля над государственной границей, освобождение всех украинских граждан, незаконно находящихся в России, а также восстановление суверенитета Украины над оккупированными территориями Донбасса и Крыма.

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Порошенко отметил необходимость координации усилий с международными партнерами по недопущению ползучей оккупации Россией Азовского моря и Керченского пролива, а также по освобождению Москвой 24 украинских моряков и трех кораблей, незаконно захваченных 25 ноября 2018 года. По его мнению, если Россия и в дальнейшем будет пренебрегать своими международными обязательствами, закономерным будет усиление "азовского пакета" санкций против РФ.

Находясь в Страсбурге, Порошенко обсудил с депутатами Европарламента вопрос начала действительно эффективных и масштабных программ содействия социально-экономическому развитию украинского Приазовья.

Особое внимание евродепутатов он обратил на предвзятый и необъективный приговор итальянского суда нацгвардейцу Виталию Маркиву.

Лидер "ЕС" подчеркнул важность координации усилий с целью нейтрализации российской дезинформационной антиукраинской и антиевропейской кампании.

Важным вопросом было укрепление энергетической безопасности Украины и ЕС, в частности потребность прекращения строительства российского политически мотивированного проекта газопровода "Северный поток-2" и предотвращения газового кризиса из-за завершения контракта на транзит российского природного газа по территории Украины.

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Также пятый президент Украины обсудил с евродепутатами состояние и перспективы отношений между Украиной и ЕС по результатам 21-го саммита 8 июля в Киеве, пути ускорения имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также углубления секторальной интеграции в развитие инициативы Порошенко по "четырем союзам".

В контексте усиления поддержки Украины на пути реформ Порошенко призвал депутатов Европарламента инициировать перед Еврокомиссией и Советом ЕС вопрос о подготовке новой многолетней программы макрофинансовой помощи Украине. Также договорились о формировании обновленной делегации ЕП в составе 16 человек в рамках Комитета парламентской ассоциации Украина-ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в среду, 17 июля, пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в Страсбурге призвал депутатов Европейского парламента усилить санкционное давление на Россию в случае, если она немедленно не выполнит обязательства по освобождению украинских моряков и политзаключенных.

  • Также стало известно, что команда "ЕС" во главе с лидером партии, пятым президентом Украины Порошенко в Страсбурге работает над укреплением проукраинской коалиции.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Франция Страсбург
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"и предотвращения газового кризиса из-за завершения контракта на транзит российского природного газа по территории Украины." Как же твое остаточное прощевание Петя? Интересно, как ты объясняешь необходимость заключения с агрессором новых контрактов для прокачки через территорию агрессорского газа?)))
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hunt andres
hunt andres
Блин, как же это все смешно......Бедные украинцы....
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Serov Oleg
Serov Oleg
опять нажралась скотина,просто патологическое брехло петя шоколадный глаз
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