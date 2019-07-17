"Применение админресурса": в "ЕС" резко ответили Гройсману

На протяжении всей избирательной кампании партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" вела себя максимально корректно по отношению к политсиле премьер-министра Владимира Гройсмана, как и ко всем участникам гонки из демократического лагеря.

Об этом заявила пресс-служба полисилы. Она добавила, что "ЕС" никогда не реагировала на обвинения Гройсмана в адрес команды, которой он "целиком и полностью обязан своим карьерным ростом".

"Несколько лет назад его критика могла бы выглядеть как смелость. Но теперь, когда раздается в спину, свидетельствует о совершенно иным чертам характера. Очевидно, эти черты понятны и избирателям", — отметила "Европейская солидарность".

Европейская солидарность Пресс-служба "ЕС"

Они также заявили, что партия Гройсмана, по данным ведущих социологических центров, не преодолевает пятипроцентный барьер.

"В последний социологии даже получилось так, что общий процент голосов за поддержку всех партий составил 100,6%", — прокомментировала "ЕС ".

Партия Гройсмана относится к числу тех политических партий, которые распыляют голоса европейски ориентированных избирателей и увеличивают бонус для пятой колонны, отметила партия и добавила, что в начале кампании премьер-министр сам отклонил предложение действовать совместно на фоне новых вызовов, стоящих перед страной.

"Считаем, что дальнейшая полемика уже не имеет смысла, поскольку уже через считанные дни нас рассудят избиратели. А угрозы премьер-министра в адрес одного из лидеров гонки мы рассматриваем как грубое применение административного ресурса", — подытожила "Европейская солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине запустили грязную политтехнологическую игру, цель которой – манипуляция мнением избирателей накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

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