Депутаты из фракции "Европейская солидарность" заявили, что власть устраивает шоу с политическим преследованием Петра Порошенко, пытаясь прикрыть сплошные провалы в экономике, социальной политике и национальной безопасности.

Об этом парламентарии говорили под стенами ГБР во время акции против политических преследований пятого президента. В акции протеста также приняли участие активисты, волонтеры, ОО "Солидарная Молодежь".

Как сообщили адвокаты, по решению Шевченковского суда дело, по которому Порошенко вызвали на допрос, должно быть закрыто за отсутствием состава преступления. К тому же выяснилось, что следователь Сергеева, которая якобы должна допросить Порошенко 28 февраля, находится в отпуске.

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"Мы сегодня пришли в Государственное бюро расследований, понимая, что это фарс, понимая, что это признак политических преследований. Понимая, что власть умеет единственное – давать зрелище. Идти по принципу "хлеба и зрелищ". Год назад они обещали конец эпохи бедности, сейчас надо отчитываться. Сегодня последний день, когда правительство Зеленского должено был принять решение об индексации пенсий. Этого нет, потому что он очень занят политическими преследованиями", – подчеркнул Порошенко.

"Сосредоточив в своих руках абсолютную власть, Зеленский показал полную непрофессиональность и невозможность защищать страну от тех вызовов, от тех проблем, с которыми страна и украинцы сталкиваются", – заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

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"В последнее время меня не покидают тревожные ощущения и аналогии, которые предшествовали войне на востоке. Аналогии с периодом Януковича. Времена, когда преследовались патриоты Украины, когда преследовались крымские татары при желании свободы, при желании жить в свободной стране. В последнее время мы наблюдаем нечто подобное", – заявил народный депутат Ахтем Чийгоз.

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Владимир Вятрович также обратил внимание на попытки представителей "пятой колонны" Кремля переписать историю Революции Достоинства.

"Напомню, что 20 февраля мы чтили память героев Небесной Сотни. Руководительница ГБР заявила о том, что она будет инициировать отмену закона об амнистии участников Майдана. Что это значит? Это значит, что тысячи людей, которые принимали участие в Майдане зимой 2014 года, если этот закон будет отменен, могут быть привлечены к ответственности. Это означает, что репрессии готовятся к дальнейшему развертыванию, мы можем их остановить и мы должны их остановить. И мы остановим их, если будем вместе", – сказал он.

"Все эти годы наша команда пыталась сделать ключевое – сохранить страну ... Сегодня, когда мы видим дела, по которым пятого президента Украины вызывают в ГБР, то это действительно вызывает не удивление, а возмущение. Среди этих дел – дело моряков и такие вопросы, которые озвучивают только в кремлевских телестудиях. Это не право было, а долг и Верховного Главнокомандующего, и страны, и тех мужественных ребят, которые выбрали профессию защищать Украину. Это, возможно, трудно осознать уклонистам, но это понимают люди, для которых достоинство и честь это не слова из словаря, это осознание", – сказала сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

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"Страна, на момент того, как Петр Порошенко сложил свои полномочия, имела экономический рост более 4% с постоянной зарплатой, с постоянной пенсией. Сейчас мы видим падение производства, недопоступления в бюджет около четверти того, что должно было поступить за последние месяцы. Сейчас мы видим, что под вопросом и повышение пенсий, которое закладывалось законом, еще во времена Порошенко. Все это люди видят и делают выводы", – отметил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко.

"Политические преследования против пятого президента Украины разрушаю государство изнутри, уничтожают государственные институты, уничтожают нашу способность сопротивляться врагу, не расслаблятся и точно продолжать дальше атаковать Украину", – подчеркнула глава комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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"Уже большинство населения поняло, или смогло разобраться, что власть пытается завернуть все действия пятого Президента в некую "обертку зла". Это определенные технологии агрессивной информационной атаки. И это становится очевидным для большинства людей, и они осознают кто применяет эти грязные технологии" – заметила народный депутат Нина Южанина.

"Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте страну, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей и не становитесь Януковичем. У него было очень плохое прошлое и будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое, их цель – быть независимыми . Потому что то, что мы слышали в "пленках Трубы", бывшего главы ГБР, это ежедневное вмешательство в работу следователей и судов. Это уголовное преступление, не занимайтесь этим", – призвал Порошенко.

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"Мы пришли сюда, чтобы продемонстрировать: "Европейская солидарность" и украинцы ничего не боятся. Мы благодарим за такую поддержку "Европейской солидарности". Мы не дадим снова развернуть политические преследования. Мы не дадим разрушить независимость судебной системы и превратить Верховный суд Украины в печально-известный Печерский суд. Мы этого не дадим сделать", – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований закрыть дело, в котором пятый президент Петр Порошенко 28 февраля вызывался на допрос в связи с отсутствием состава преступления.

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