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ЕС назначит спецпредставителя по Украине: в Раде отреагировали

1.2тЧитать материал на украинском

Резолюция Европарламента о необходимости назначить специального представителя ЕС по Крыму и Донбассу говорит о том, что Европа неизменно поддерживает территориальную целостность Украины.

Об этом рассказал в эфире ObozTV депутат Верховной Рады Украины от БПП, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. По его словам, данный шаг позволит ЕС более внимательно следить за украинскими событиями.

"Это предложение ввести должность, которая будет непосредственно заниматься ситуацией на Донбассе и в Крыму. Это еще одно подтверждение четкой позиции Евросоюза, что Донбасс и Крым – это неотъемлемая часть Украины. Они будут более внимательно следить за тем, что происходит", – отметил Арьев.

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"Также, возможно, спецпредставитель будет работать над тем, чтобы прилегающие территории, которые пострадали вследствии российской агрессии, получали адресную помощь от Евросоюза намного быстрее, чем это происходит сейчас", – добавил он.

Депутат отметил, что Евросоюз сейчас "создает все необходимые структуры и условия, чтобы противостоять российской агрессии в более активной фазе".

"Ранее Евросоюз, вопреки санкциям, занимал более мягкую позицию, пытаясь дипломатическим путем договориться с Россией. Сейчас очевидно, что эта тактика не работает. Они начинают занимать более проактивную позицию относительно ситуации вокруг российской агрессии против Украины", – заявил Арьев.

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С кандидатурой спецпредставителя, по его словам, должны определиться исполнительные структуры ЕС.

"Идея создания новой структуры одобрена, дальше это исполнение со стороны Еврокомиссии. Я думаю, что в офисе Федерики Могерини будут определять и функциональные обязанности, и рассматривать кандидатуру", – добавил депутат.

ЕС назначит спецпредставителя по Украине: в Раде отреагировали

sobkor.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Европарламент призвал ЕС "к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией", обосновав это тем, что внутренняя и внешняя политика Кремля противоречит европейским ценностям. В резолюции говорится, что ЕС больше не может быть стратегическим партнером РФ.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVВойна на ДонбассеАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Арьев
Место
Украина
Теги
ПАСЕЕвропейский СоюзЕвропарламент
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Пигин Макс
Пигин Макс
Бедолаги за соломинку хватаются. Забудьте Крым, забудьте Донбасс!!! В принципе, Харьков и Одессу, тоже можете забыть!
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