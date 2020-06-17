Енин: к делу нацгвардейца Маркива привлечены мощные политические игроки

Окончательное решение по апелляции в деле воина Национальной гвардии Виталия Маркива, будет принимать итальянский суд, а к процессу привлечены сильные политические игроки.

Об этом в комментарии РБК заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин. Он также отметил, что заседание суда было перенесено из-за пандемии COVID-19, так что апелляцию рассмотрят как только суд возобновит деятельность.

Также Енин заявил, что следственный эксперимент, проведенный неподалеку от Славянска, подтвердил алиби Маркива – по крайней мере, в этом убеждена украинская сторона.

"Он мог бы быть использован для восстановления справедливости в этом деле. Однако только коллегия итальянских судей может определить принимать ли его в расчет", – отметил Енин.

При этом Енин заявил, что , к делу привлечены мощные политические игроки.

Евгений Енин

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, воин Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы. Украинцы в сети бурно отреагировали на решение суда.

Президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос по делу Маркива на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в ноябре 2019 года.