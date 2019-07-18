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Елена Кудренко
Елена Кудренко
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Два месяца власти Зе: рейтинг падает, резервы тают, а результатов нет

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Я, конечно, понимаю, что технологии политического выживания подразумевают и шоу в том числе. Хлеб и зрелища народ требует всегда и в любой стране - только последние 5 лет нам показывали зрелища более масштабные:

- первый полноценный военный парад. Когда слезы на глазах и гордость;

- получение Томоса. Какого все-таки уровня было это "зрелище", которое кстати не оценили массы!

- открытие ЦНАПов по Украине; больницы, школы, аэропорты, новые дороги, Бескидский тоннель, переход на стандарты НАТО...

Такие "зрелища" - как оказалось, для изысканной публики. Это как пойти на концерт уникального исполнителя - или дешевой Лолиты в трениках на расплывшееся тело. В первом случае - не каждый поймет, но безусловно там и ценность, и самоуважение, и другая культура, и общество другое. А во втором - ну, то, что мы видим сейчас.

Они разработали план на 100 дней. Но как сказал представитель президента Стефанчук - "кожен день приносить несподіванки". Поэтому они что-то корректируют.

Ну, какие там могут быть "несподiванки"? Русские опять границу перешли? Мариуполь снова обстреляли? Порошенко сбежал из страны и оставил на счетах 108 133 грн 65 копеек? На всю Украину? Этого даже не хватит на то, чтобы подогнать трап к самолету Зеленского. Наоборот - у нас оказывается есть лишние деньги на раздутый штат новых чиновников и всякие шалости. И вместо масштабных и что более важно "качественных" как для страны зрелищ нам показывают, как предварительно слив фекалии в Черное море в Одессе - там искупали нового президента. Это, конечно, смешно.

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НО ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

Каждая поездка в регионы за бюджетные деньги, каждый "отдых" на Ниагарском водопаде с женой и Богданом за бюджетные деньги, каждый перелет, каждое совещание - должны приносить результат воюющей стране.

- нахамил выборному чиновнику? Ок. Результат?

- уволил не глядя главу чего-то там? Последствия и результат?

- запретил экологичной службе проводить проверки? Результат?

100 дней быстро пробегут, а каков результат твоих катаний по стране и по "канадам"? Если в результате твоего вояжа тебя даже на канадский корабль в Одессе не пускают (не буду голословной, есть слух, хотелось бы подтверждения).

Это зрелища уровня российской певички на сцене страны, которая требует чего-то большего.

Ничему не учимся, правда?

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А что же он там обещал:

- посадити... Ну допустим. Но тут поле для деятельности велико, а вот садить не всех Игорь Валерьевич разрешает. Есть и полезные, и свои, и кумовья, и откупившиеся.

- вивести економику з тiнi... Боюсь, бизнес наоборот забился наглухо в тень, потому что возобновляются и проверки и поборы, и бездумная трата наших же налогов новой "командой". Ок, выводите, если сумеете. Рейдерские захваты уже происходят, передел собственности уже начался. Выводите.

- референдум про НАТО. Ну, тут лоханулись, предсказуемо. НАТО у нас в крови, и референдум - это дело вчерашнего дня, ведь курс на НАТО уже прописан в Конституции, которую конечно же никто не читал.

- тарифы. Ну, дословно не обещали, конечно. Но "перейти на забезпечення своїх потреб за рахунок власних ресурсів" - что из этого понимает сам "президент"?

Время летит быстро. Рейтинг падает быстро. Золотовалютные резервы тают тоже. А результатов НЕТ.

Это не работа - это очередные гастроли. Кто на что учился.

Ну-у-у-у... Я ожидала бОльшего.

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Автор
Елена Кудренко Елена Кудренко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Елены Кудренко
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