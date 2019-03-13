На самом деле кейс с обрезанной фотографией Порошенко — это показательный кейс информационного самострела его оппонентов. Ну или же блестящая спецоперация его штаба. Лично для меня более реалистичным выглядит именно первый вариант, так как я знаю реалии уровня работы и тех, и других штабов.
Так вот. Аспектов провала этого самострельного вброса сразу несколько. И на проигрышность его повлиял не только (и не столько) тот факт, что фото в итоге оказалось обрезанным, а в своём настоящем формате оно имело обратный смысл. А тот, что изначально сам первичный посыл был абсолютно глуп и отвратителен.
Потому что можно как угодно относиться к Порошенко, критиковать его и не любить, не поддерживать и не собираться за него голосовать. Но гонять действующего президента страны, причём, ещё и верховного главнокомандующего воюющей страны — это дно. Как и стебаться над подобным фактом, даже если бы он и имел место быть.
В общем, тут всухую.
С чем и поздравляю всех говн*едов, с упоением это носивших и улюлюкавших.
В зеркало посмейтесь, это уместнее.
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