"Ей нужно в психбольницу": опубликовано представление на арест Савченко

В сети было опубликовано представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которая подозревается в подготовке теракта в Верховной Раде.

Документ обнародовал нардеп от "Народного фронта" и советник министра внутренних дел Антон Геращенко, заявив, что "Савченко необходимо пройти принудительное психиатрическое обследование на предмет адекватности".

"Внимательно прочитал представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание пока еще народного депутата Надежды Савченко. По итогу изучения документов принял решение голосовать за снятие с нее депутатской неприкосновенности и не голосовать за ее задержание и арест", - написал Геращенко.

По его словам, такая позиция обусловлена нежеланием создавать для Савченко "образ жертвы", поскольку "она не жертва, а правонарушитель".

"Считаю правильным, чтобы Генеральный прокурор Юрий Луценко, вместо представления на арест Надежды Савченко, подал документы на согласие Верховной Рады на ее принудительное обследование в психлечебнице", - добавил нардеп.

Отметим, генпрокурор Украины Юрий Луценко внес представление об аресте Савченко в четверг, 15 марта.

Напомним, 15 марта Верховная Рада проголосовала за исключениенародного депутата Надежды Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 15 марта Савченко явилась в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.