Единая церковь в Украине: стало известно, как этим воспользуется Путин

Создание Украинской поместной церкви может быть использовано Россией для обвинения Киева в религиозных гонениях и ущемления прав УПЦ МП.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразил народный депутат от БПП Олег Барна.

"Вся деятельность гибридной войны РФ, Кремля и Путина еще с 2000 года завязана на развал Украины изнутри: общественный раздел, языковой раздел, религиозный раздел, которые является основой нашей души", - подчеркнул нардеп.

По его словам, эта напоминает ему ситуацию с реакцией Европы на российскую агрессию в 2014 году.

"Мы должны четко отделить политику от церкви. Наведу простой пример, почему это так сложно. Эти идеи правильные, но мы своими действиями можем потакать Кремлю. Почему Европа не ввела санкции с первых дней агрессии и захвата Крыма? Потому что победу Революции Достоинства в каждой стране воспринималась по-разному, а еще и смотрели, как это объясняет Кремль", - добавил он.

Кроме того, подлила масла в огонь отмена языкового закона Колесниченко-Кивалова, считает депутат.

"А еще после того, как с трибуны некоторые так называемые "патриоты" заявили, что заставят всех разговаривать на украинском, в том числе и в Крыму. Это привело к тому, что отделились патриоты Украины, которые не знали украинского языка не по своей вине. Вот сейчас мы постепенно это восстанавливаем. Не нужно ломать старых людей. Нужно браться за детсады, школы, вузы и там внедрять институт изучения украинского языка", - констатировал парламентарий.

Именно подобные действия создали Кремлю предпосылки для информационной войны против Украины.

"Но я к чему веду. Это дало толчок Путину заявлять Европе, что "мы защищаем русскоговорящих, российских граждан", - заключил Барна.

Как сообщал "Обозреватель", о том, что президент Петр Порошенко объявит о начале процедуры создания единой украинской православной церкви ранее стало известно СМИ.

При этом в УПЦ МП назвали инициативу власти создать единую украинскую церковь "большим пшиком" и заявили, что это не является компетенцией государства.