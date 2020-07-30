Джокер сделал неожиданное признание об "общении" Трофимова и Бондаренко
Джокер признался, что это он подстроил переписку Трофимова и Бондаренко.
Скандальный пранкер Джокер внезапно признался, что это он угрожал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко от имени первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.
Факт фейковой переписки Джокер подтвердил на своем Telegram-канале и прикрепил к сообщению соответствующий скриншот.
"Друзья, помните скандал с мэром Черкасс, который опубликовал переписку, где я ему угрожал от имени замглавы Офиса Трофимова? Тогда Бондаренко опубликовал этот скрин и получил народную поддержку", – сказано в признании пранкера.
Джокер признался, что угрожал Бондаренко от имени Трофимова Telegram-канал Джокер
Как сообщал OBOZREVATEL:
в начале мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за решение досрочно смягчить карантин в городе.
После этого Бондаренко опубликовал переписку якобы с Сергеем Трофимовым, в которой последний ему угрожал.
В пресс-службе ОПУ опровергли это и заверили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.
Сам Трофимов также заявил, что не вел переписку с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко и тем более в такой манере.