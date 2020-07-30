Джокер сделал неожиданное признание об "общении" Трофимова и Бондаренко

Джокер признался, что это он подстроил переписку Трофимова и Бондаренко.

Скандальный пранкер Джокер внезапно признался, что это он угрожал мэру Черкасс Анатолию Бондаренко от имени первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Факт фейковой переписки Джокер подтвердил на своем Telegram-канале и прикрепил к сообщению соответствующий скриншот.

"Друзья, помните скандал с мэром Черкасс, который опубликовал переписку, где я ему угрожал от имени замглавы Офиса Трофимова? Тогда Бондаренко опубликовал этот скрин и получил народную поддержку", – сказано в признании пранкера.

Джокер признался, что угрожал Бондаренко от имени Трофимова Telegram-канал Джокер

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