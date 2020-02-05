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7 февраля • обновлено в 08:07
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Наталья Власова
Наталья Власова
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Два платья на семь лет и немытая голова: новые тренды от Кабмина

31т

Эпиграф.

— Рабинович, сколько денег ты положил в конверт молодоженам?

— А разве конверт уже ничего не стоит?

"Эпохальные борцы" с бедностью и враньем не спешат исправлять ошибки "попередников". В потребительскую корзину украинца положили товаров на сумму 2027 гривен. Хочется пошутить как в том анекдоте - и это, не считая стоимости самой корзины. Вместе с бедностью крепчает и креатив, на подходе новые социальные тренды. Можно стричь собак длинношерстных пород и вязать себе шарфики и носки, обтираться снегом вместо контрастного душа и смазывать чистотелом грудную клетку в случае острого бронхита. Кроме того, в моду снова входит стирка полиэтиленовых пакетов.

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Было бы смешно, кабы не так печально. Нас приучают не просто разумно тратить наши доходы, а экономить на самых простых и необходимых в повседневной жизни вещах. И речь идёт не о модных гаджетах, которые давно стали повседневными и необходимыми, а о еде, одежде, лекарствах…

Министр образования Анна Новосад призналась, что на 36 тысяч гривен в месяц содержать ребенка ей не по карману. Внимание, арифметический этюд: 36 тысяч гривен это 1500 долларов. Для стран Европы - минимальная (а кое-где даже средняя) зарплата.

И, с одной стороны, хочется посочувствовать заботливой матери Анне, ведь она стремится дать только лучшее своему ребёнку. С другой стороны - украинские учителя, подопечные министра Новосад, словосочетание "тридцать шесть тысяч" слышали только на уроках математики. На одной чаше весов новенькие купюры номиналом в 1000 гривен в количестве 36 штук, на другой - потребительская корзина, утверждённая Кабмином, исходя из которой считаются зарплаты бюджетников. 2027 гривен, шикуй - не хочу. Чтобы понять, что перевесит, давайте-ка заглянем в эту пресловутую корзину. Разберём её содержимое на примере тех же учителей.

Два платья на семь лет и немытая голова: новые тренды от Кабмина

Среди учителей больше, конечно, женщин. Их главное богатство - знания, поэтому гардероб учителя должен быть скромным. Тем более, ученики приходят и уходят, кто там заметит, что Елена Степановна вот уже семь лет обходится двумя платьями - серым и нарядным. Чтобы образ учителя был завершённым, в потребительскую корзину добавляется два флакона шампуня на год, и вуаля! Перед нами строгий и аскетичный образ женщины, сеющей доброе и вечное. Кстати, если кому кажется, что двух флаконов шампуня в год недостаточно, так спешим напомнить, что короткие стрижки всё ещё актуальны, да и шапки никто не отменял. Дезодоранты и прочие средства гигиены - блажь и роскошь, им места в нашей корзине не нашлось.

Встречаются среди педагогической братии и мужчины. Ну там вообще всё просто - джинсовые штаны и свитер раз в три года. Если побриться налысо, то можно убить сразу двух зайцев - стать похожим на любимца женщин Брюса Уиллиса и при этом сэкономить на шампуне. Семья учителей может раз в десятилетку приобрести нож и настольную лампу. А на сэкономленные на мужском шампуне деньги купить гель для душа и мыться всей семьёй в порядке очереди. На этой неделе муж - на следующей жена. Ребенку достаточно одной зимней куртки на три года и одного купальника (плавок) раз в пятилетку. Осталось только придумать, как доказать семье учителей, что параметры их ребёнка в 8 и в 13 лет одинаковые, а то, что куртка и купальник не налезают на подросшего ребёнка, так то они просто неправильно их натягивают.

Такая потребительская корзина, с прямым унижением человеческого достоинства, сложилась далеко не при нынешней власти, скажете вы, и будете абсолютно правы. Но не стоит забывать, что эти соросята появились у власти только благодаря тому, что украинцев действительно достала эпоха бедности, а "зеленые" обещали её уход. Начали с того, что назначили сами себе гигантские премии. Ну то есть, эпоха бедности как бы уходит, но пока что только от отдельно взятых представителей власти. Причём, к некоторым из них она даже и не приходила. Что же касается простого народа - дальше идей продавать собак ради оплаты коммунальных услуг дело не пошло. Что ж так, хочется спросить у наших чиновников. Ведь можно заняться сыроедением и не использовать газ для приготовления пищи. Талая вода вкуснее и полезнее водопроводной. Жаль, зима не очень снежная, можно было бы и душ не принимать, обтирания полезны для здоровья и долголетия. Равно как и заговоры, выкатывания яйцом (в целях экономии можно использовать картофель, ибо вы видели сколько те яйца стоят???), прикладывание подорожника и прочие рецепты народной медицины. Электрический свет вреден для зрения, а температура в квартире должна быть не выше 16 градусов. Если держать свой организм в тёмном прохладном месте, то он лучше сохранится. Кожа будет в тонусе, иммунитет повысится, а уж чувство юмора разовьётся до уровня "Вечернего квартала", как минимум. Женщины станут моложе и привлекательнее, мужчины выносливее и сильнее. Сразу улучшится демография.

Правда, есть и подводные камни для наших сограждан. Если появляться на работе в вылинявшем застиранном платье, штопанных колготках и стоптанной обуви, с ароматом пота и несвежими волосами, не факт, что до деторождения вообще дойдёт дело.

Два платья на семь лет и немытая голова: новые тренды от Кабмина

Но вернёмся к Анне Новосад и её нищенским 36-ти тысячам гривен. Что тут можно посоветовать? Пожалуй, только искать вторую работу. Например, учителем младших классов. И тогда у ребёнка министра образования точно не будет проблем с курткой раз в три года и новым купальником раз в пять лет. И даже на шампунь останется.

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Автор
Наталья Власова Наталья Власова
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Думаю что 73% чувствую гордость за свой выбор. Сц.ка,кого не спросишь-никто за этих не голосовал. А откуда 73%???
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Иванов Иван
Иванов Иван
Коротков Сергей, зебилы просто с начала делают, ржут, а только потом до них доходит какие они тупые и жалкие. И то доходит не сразу, а через желудок...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
80 процентов,одеваются на секондхенд.,хотя бы частично.
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