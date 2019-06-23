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Два дня на все: Климкин выдвинул Кремлю жесткий ультиматум

13.8тЧитать материал на украинском

Кремль должен предоставить до 25 июня отчет об освобождении военнопленных моряков, иначе Украина начнет новую волну давления на международной арене.

Такой ультиматум выдвинул министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Пятому каналу", напомнив, что вопрос Украины будет подниматься на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

Кремлю выдвинули ультиматум по морякам

Кремлю выдвинули ультиматум по морякам

"Это давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочным, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности", – пояснил Климкин.

Пленные моряки

Пленные моряки

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По его словам, запланирован широкий спектр действий, но о многих он говорить не будет, так как эта информация должна остаться за камерой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков.

Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил под стражей 24 пленных украинских моряков.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается предпринимать дальнейших шагов по освобождению всех 24 моряков в России, поскольку Международный трибунал ООН уже признал незаконность действий Кремля.

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Персоны
Павел КлимкинВладимир ПутинДональд Трамп
Место
Украина
Теги
морякипленные моряки
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Как выдвинул, так ему обратно и задвинули )
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Слишком сильное давление может вспугнуть оргазм)))
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леня зе
леня зе
от заголовка уже страшно.видно госдеп разослал инструкции как сильней напугать Кремль.,странно молчат шпроты.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
леня зе, от сморід з твого рота реально жахає.
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