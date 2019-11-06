"Думайте, парни!" Генерал резко высказался в адрес Ткаченко и Сивохо

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан увидел опасную тенденцию в последних заявлениях представителей власти относительно Донбасса.

"Опасная тенденция началась не с высказывания Ткаченко. Перед этим было высказывание Сивохо, а еще перед этим, на мой взгляд, маниакальное желание президента Украины и его команды прекратить войну, установить мир любой ценой, несмотря на национальные интересы Украины", – заявил он OBOZREVATEL, комментируя высказывание советника секретаря СНБО Максима Ткаченко о том, что в ОРДЛО есть "профессиональные, вменяемые и порядочные" люди.

"Мы должны себе отдавать отчет в том, что на оккупированных территориях проживают наши граждане. Они в этой ситуации временно – мне хочется в это верить. Но среди них много тех, кто совершили конкретные преступления против украинского государства, и они должны понести наказание", – подчеркнул генерал.

Василий Богдан увидел опасную тенденцию в последних заявлениях представителей власти

Он заявил, что "огульно формировать общественное мнение, что там все хорошо, там все свои, давайте примиряться – это во вред национальной безопасности, национальным интересам и в конце концов самому процессу, который предусматривает достижение мира на условиях украинской стороны и восстановление суверенитета и территориальной целостности страны".

Богдан констатировал, что "в последнее время на ответственные посты в нашем государстве назначаются случайные люди, которые никоим образом не были связаны ни с вопросами экономики, ни государственной и национальной безопасности". По его мнению, эти люди, придя во власть из сферы бизнеса, пытаются применить бизнес-подход и к вопросам государственным, что в корне неверно.

"Я бы посоветовал этим парням, прежде чем запускать в общество такие заявления, такие сигналы, если только это не сознательная политика Офиса президента, хорошо думать, взвешивать всё, что они выпускают на поверхность, и нести ответственность за такие вещи", – заявил генерал.

В то же время он оценил как возможную перспективу того, что после возвращения оккупированных территорий под контроль Украины часть проживающих там людей "будет задействована в управленческих структурах".

Как писал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от "Слуги народа", советник секретаря СНБО Максим Ткаченко сделал скандальное заявление, в котором допустил, что среди террористов "Л/ДНР" могут быть "хорошие люди". Он не исключил, что после деоккупации ОРДЛО многие из них войдут в команду новой власти. Ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо сделал заявление о том, что установлению мира на Донбассе препятствует "воинствующее меньшинство".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!