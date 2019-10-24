Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский пришел на проверку на полиграфе в кроссовках Adidas за 11 тысяч гривен.

Об этом на странице в Facebook сообщила журналистка издания "Страна" Варвара Квитка. Модель этой обуви от бельгийского дизайнера Рафа Симонса называется Ozweego.

В онлайн магазинах такие стоят $499.99 или около 11 200 гривен. "Такую обувь, как у Дуба, называют "уродливыми" или "папиными" кроссовками... Их стоимость, естественно, выше за счет эксклюзивности и ограниченного тиража", – написала журналистка.

Александр Дубинский на проверке детектором лжи Страна

Страна

Страна

Также политик и блогер продемонстрировал футболку со своего интернет-магазина Dubinskyproshop. Называется она "Кризиса нет" и стоит 360 гривен.

Отметим, на футболке размещена надпись: "Кризиса нет, они просто п*здят наши деньги".

Александр Дубинский на проверке детектором лжи Страна

Страна

Как писал OBOZREVATEL:

Нардепы от "Слуги народа" после ряда инцидентов стали скрывать свои переписки в стенах Рады от объективов журналистов.

Ранее нардеп от "СН", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий попался на переписке во время заседания парламента, в которой обматерил сторонников Ульяны Супрун.

Накануне "слуга народа" Елена Криворучкина "погорела" на интимной переписке, после чего в сети разгорелся большой ажиотаж.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!