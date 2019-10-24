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24 октября • обновлено в 20:15
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"П*здят наши деньги": Дубинский пришел на проверку полиграфом в "уродливых" кроссовках за ₴11 тысяч

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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский пришел на проверку на полиграфе в кроссовках Adidas за 11 тысяч гривен.

Об этом на странице в Facebook сообщила журналистка издания "Страна" Варвара Квитка. Модель этой обуви от бельгийского дизайнера Рафа Симонса называется Ozweego.

В онлайн магазинах такие стоят $499.99 или около 11 200 гривен. "Такую обувь, как у Дуба, называют "уродливыми" или "папиными" кроссовками... Их стоимость, естественно, выше за счет эксклюзивности и ограниченного тиража", – написала журналистка.

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Александр Дубинский на проверке детектором лжи

Александр Дубинский на проверке детектором лжи

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"П*здят наши деньги": Дубинский пришел на проверку полиграфом в "уродливых" кроссовках за ₴11 тысяч

Страна

"П*здят наши деньги": Дубинский пришел на проверку полиграфом в "уродливых" кроссовках за ₴11 тысяч

Страна

Также политик и блогер продемонстрировал футболку со своего интернет-магазина Dubinskyproshop. Называется она "Кризиса нет" и стоит 360 гривен.

Отметим, на футболке размещена надпись: "Кризиса нет, они просто п*здят наши деньги".

Александр Дубинский на проверке детектором лжи

Александр Дубинский на проверке детектором лжи

Страна

"П*здят наши деньги": Дубинский пришел на проверку полиграфом в "уродливых" кроссовках за ₴11 тысяч

Страна

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Персона
Александр Дубинский
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа фотографии политика Adidas полиграф
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Это народный депутат Украины?
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