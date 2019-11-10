"Зависть никуда не денешь!" Дубинский отреагировал на "громкое расследование" журналистов

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский стал героем журналистского расследования проекта BIHUS.info, посвященного "богатствам" политика.

Анонс программы был опубликован на странице расследователей в Facebook в воскресенье, 10 ноября. Уточняется, что сюжет выйдет в 19:30.

"Безсеребреник" с мамой на Мазерати и букетом квартир. Оказывается, работа на 1+1 бывает очень прибыльной", – написали журналисты.

Александр Дубинский facebook.com/dubinskyi

Нардеп отреагировал на "громкий" материал. "Тут у Бигуса уникальное расследование вышло – о том, сколько у меня квартир, машин, яхт, лошадей и космических кораблей", – пошутил он в своем Telegram-канале.

"Надо отдать им должное, – признают, что все имущество нажито задолго до политики. Но пролетарскую зависть, видимо, никуда не денешь", – с иронией добавил народный депутат.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Александр Дубинский обвинил организаторов отбора на должность Госсекретаря Минэкономразвития в его срыве после того, как в финал не вышел "нужный" претендент.

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