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8 февраля • обновлено в 07:37
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Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
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Дубилетизм, или Почему у этих ребят ничего в итоге не получится

21.1т

Это очередная банальная история о том, что ты можешь понтиться, раздуваться от важности, показушно индючить везде, где только можно, но только пока не прилетит маленький емкий камешек прямо в голову). После чего "шарик" сразу и громко лопает. И нет, это не про начавшийся с сбу-шного обыска телеканала 1+1 новый этап отношений Коломойский/Зеленский...

... Условно "цифровой министр" Дмитрий Александрович Дубилет едва ли не единственный, кто в инфантильном правительстве Гончарука считался прогрессивным технократом). Человеком на своём месте. Что само по себе большая редкость в современной украинской элите). Скромный кэжвельный стиль в одежде, отсутствующее pr-фараонство, чистая математика в основе действий. Двигайся и получай висты. Но вот случается первый большой казус - с "электронной" переписью населения. Проектом, который сам Дубилет так долго и нежно пестовал... Человек предложил нам некую цифру нашего численного количества, обсчитав ее оперативно заочным способом. Много и важно об этом говорил. Правда, в итоге так и забыл показать/рассказать собственно технологию подсчетов... Ну забыл и забыл). Но это же Украина, где много въедливых ребят, которые вообще не верят на слово даже простецким и вроде неплохим парням. Короче, группа не/ленивых подняла официальные данные из официальных таблиц Госстата по поло/возрастному составу населения (и на основе которых считаются нынче все социальные выплаты в государстве) и быстро выяснила, что "цифры Дубилета" - это цифры Госстата, тупо умноженные на... коэффициент 0,88). И так, и эдак считаешь, но выходит именно "идеальная математика". Как под копирку. Тут же въедливые ребята задали банальный вопрос министру: ну, и как же это понимать?)...

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... И что делает Дубилет? Ага. Как и все прочие в супер/профессиональной и супер/смелой команде Зеленского сразу впадает в истерику. Вместо внятного и дельного комментария с рассказом о собственной технологии, он обвиняет задающих вопросы в "заказушке". В том, что это проплаченная кампания. В том, что они таким образом "защищают многомиллионные воровские схемы". Ну да бог с ним со схемами... Как цифры-то итоговые получились?..

... Вот так и выяснилось, что Дубилет - это и есть идеальная иллюстрация сути этой команды. Вальяжные такие пацаны, которые всерьёз считают, что только они знают, что такое технология и что лошье съесть все, что дадут. Включая явное дерьмо. Но как только оказывается, что общество готово задать жесткие и профессиональные вопросы, сразу впадают в панику. Ноги начинают дрожать, испариной покрывается лоб и истошный крик "это все заговор!)" Ну и что теперь с репутацией Дубилета? С его хваленной современностью, технологичностью, адекватностью? Шире. Истерическая реакция Дубилета и есть объяснение того, почему у этих ребят ничего в итоге не получится. Потому что сразу впадают в панику... Потому что не умеют держать удар... Потому что совсем не готовы работать в "холодных" общественных отношениях... Потому что слишком поверхностны и предсказуемы...

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Михаил Подоляк Михаил Подоляк
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
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Дяченко-Сагайдачний Анатолій
Дяченко-Сагайдачний Анатолій
Гончаруков,миловановых и дубилетов с их дубильными реформами нужно отправить в то дубло откуда они прилетели.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Але давайте задамо питання - а хто за ними? Хто ті спокійні, впевнені у собі, хитрі ляльководи? І яких наступних ляльок вони нам будуть підсовувати? І як їх знищити?
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Manfred Anry
Manfred Anry
Holub Bohdan, О це вже тепліше. Все ж суспільство в Україні змінюється на краще. А потім дехто і згадає ще щось цікаве.
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Подоляк денежку Грибченко отрабатывает) такой зайка. Только Грибченко и Ко (например, Манус или Глезман) его попльзуют и выкинут как использованные кoндoм) ну а пока зайка старается
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