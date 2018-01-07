Другая реальность: украинский министр назвал главное отличие от России

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что украинцы живут в другой реальности, нежели россияне.

Об этом шла речь в его интервью "Сегодня".

"Единственное и самое главное, что нас качественно отличает от той же России – у них нет ни правосудия, ни независимой правоохранительной системы, у нас же дела даже против таких одиозных лиц происходят с соблюдением стандартов и возможностей защиты той стороны, которая обвиняется", - утверждает министр.

Павел Петренко Фокус

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В качестве примера он навел дело о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Мы это видим и по делу о госизмене, где процесс в публичном формате, где у беглеца есть возможность защищать себя. Это серьезный признак абсолютно другой реальности, которая у нас существует, в отличие от восточного соседа", - считает Петренко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Россию поставили в один ряд с нацистской Германией.