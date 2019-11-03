"Драка" Богдана с Бакановым: всплыл скандальный нюанс

Информацию о "драке" между главой Службы безопасности Иваном Бакановым и руководителем Офиса президента Андреем Богданом запустил первый замглавы СБУ Владислав Бухарев.
Об этом в своем телеграм-канале заявил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Он утверждает, что "конфликт действительно есть, но между Бакановым и его первым замом, экс-депутатом от "Батькивщины" Бухаревым".
Иван Баканов и Андрей Богдан
"И чтобы избежать увольнения, Бухарев решил наладить отношения с Коломойским и немного приперчить ситуацию в информационном пространстве вбросом о драке Богдана и Баканова", – написал Лещенко.
Владислав Бухарев
Ракурс
Как сообщал OBOZREVATEL:
Информацию о "драке", в ходе которой Баканов якобы выбил зуб Богдану, распространил журналист Станислав Речинский. По его словам, "конфликт" был связан с назначениями в Службе безопасности.
Сам Богдан посмеялся над слухами о драке, показав в сети свои зубы.
Вскоре в ОП опубликовали официальное заявление, подчеркнув, что данные о драке является фейком.
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