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3 ноября • обновлено в 18:14
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"Драка" Богдана с Бакановым: всплыл скандальный нюанс

3.2т Читать материал на украинском

Информацию о "драке" между главой Службы безопасности Иваном Бакановым и руководителем Офиса президента Андреем Богданом запустил первый замглавы СБУ Владислав Бухарев.

Об этом в своем телеграм-канале заявил журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко. Он утверждает, что "конфликт действительно есть, но между Бакановым и его первым замом, экс-депутатом от "Батькивщины" Бухаревым".

Иван Баканов и Андрей Богдан

Иван Баканов и Андрей Богдан

"И чтобы избежать увольнения, Бухарев решил наладить отношения с Коломойским и немного приперчить ситуацию в информационном пространстве вбросом о драке Богдана и Баканова", – написал Лещенко.

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Владислав Бухарев

Владислав Бухарев

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"Драка" Богдана с Бакановым: всплыл скандальный нюанс

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Владислав Бухарев Иван Баканов Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины Офис президента
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