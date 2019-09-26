"Достучитесь к "Слуге народа"!" В "ЕС" призвали бизнес объявить "войну" законам о кэшбеке и РРО

Партия "Европейская солидарность" призвала предпринимателей присоединиться к сбору подписей в поддержку постановления об отмене законов №1053 и №1073 о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, а также к наработке нового закона, который учтет интересы бизнеса.

Об этом заявила депутат фракции Нина Южанина во время круглого стола по законодательным инициативам, охватывающим деятельность малого и среднего бизнеса, передает сайт пресс-службы политсилы.

"Очевидно, их (постановления. – Ред.) поддержат те 40% наших коллег, которые не голосовали за принятие этих законов. Но нам не хватит 226 голосов, и нам нужно несколько десятков голосов от "Слуги народа", – заметила Южанина.

Круглый стол предпринимателей с депутатами "ЕС"

Также она призвала, поработать на местах с мажоритарным депутатами, донести им точку зрения предпринимателей и убедить, что была допущена большая ошибка.

"Если мы отменим эти законы, то выступим с инициативой разработать нормы законодательства, которые сможем имплементировать. Мы выработаем тот закон, который точно можно внедрить. И таким образом решим проблему всех сторон, но точно не за счет микробизнеса, микропредпринимателей. Чтобы дать возможность работать в нашей стране, а не в другой", – подчеркнула парламентарий.

Она отметила, что налоговое давление на малый бизнес пропорционально выше, чем на большой и подобные действия власти в интересах повышения конкурентоспособности торговых сетей.

"Вы на самом деле платите и у вас налоговая нагрузка больше, чем, например, в ритейле. Если бы сейчас на этот круглый стол мы запросили информацию о налоговой нагрузке крупных торговых сетей, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами, то оно точно меньше, чем у вас", – добавила Южанина.

Как сообщал OBOZREVATEL, закон о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, включая пункт о кэшбеке, был принят во втором чтении монобильшинством в Раде 19 сентября. "За" проголосовали 237 нардепов.

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