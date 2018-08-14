Скандальный Доренко назвал Россию "оттр*ханной с*кой", которая заслужила Путина

Скандальный российский журналист и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко назвал Россию "с*кой" и "оттр*ханной девкой с косой", которая заслужила президента Владимира Путина.

Соответствующее заявление он сделал в интервью известному блогеру Юрию Дудю, сравнив Путина с "братом-солдатом". Диалог был опубликован на видеохостинге YouTube (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Отвечая на вопрос ведущего, правда ли, что именно он сделал Путина президентом, Доренко сказал: "Нет. Делает президентом человека только народ. Но вот нашептать народу - наша задача".

Скриншот из эфира

По словам одиозного журналиста, в 1999 году у Владимира Путина был очень низкий рейтинг, однако именно этого человека и не хватало РФ.

"Существует некий образ "отца" - хорошого, доброго, мудрого, чуть-чуть ворчливого, рассудительного Примакова, и такого хорошего, четкого "завхоза" Лужкова. Они были очень сильными. Они делили власть. У Примакова осенью 1999 года президентский рейтинг был 32%, у Лужкова - 16%, а у Путина - 1,5%", - рассказал Доренко.

Премьер-министр РФ Евгений Примаков (11 сентября 1998 — 12 мая 1999 гг.) Скриншот из эфира

Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 гг. Скриншот из эфира

"И я подумал, что России, которая вся оттр*ханная... Ельцин - он же такой мужлан был! Россия вся оттр*ханная всякими людьми, которые наматывали ей косы на кулак и драли ее сзади. Вот эта Россия заслужила брата-солдата. Брат-солдат - это Путин. Вот эта оттр*ханная девка с косой на кулаке у чужого мужика, она хочет, чтобы приехал брат-солдат и не драл ее, а впрягся. Чтобы братан-солдат пришел! И вот эту фишку надо было нашептать ей, с*ке... Приедет братан и реально впряжется за тебя! Я почувствовал эту концепцию", - признался радиоведущий.

Отметим, что в 1999 году Евгений Примаков возглавлял правительство РФ при президенте Борисе Ельцине. Юрий Лужков в тот период занимал пост мэра Москвы.

Владимир Путин был назначен премьер-министром РФ в августе 1999 года после недолгого пребывания во главе ФСБ и на посту секретаря Совета безопасности. Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента Бориса Ельцина был назначен и. о. президента Российской Федерации — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран главой государства 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост в 2004, 2012 и 2018 годах.

Владимир Путин Рамблер

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Доренко заявил о гибели России в ближайшие 10 лет и спрогнозировал поглощение страны Китайской Народной Республикой.