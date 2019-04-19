Донбасс, ПриватБанк и заключенные моряки: Порошенко обсудил с Помпео ситуацию в Украине

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео, в котором политики обсудили ситуацию в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Порошенко. Отмечается, что Помпео заверил в поддержке страны на пути реформ и противодействия продолжающейся российской агрессии.

Собеседники обсудили угрозы ренационализации ПриватБанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины.

Порошенко и Помпео

"Государственный секретарь США заверил в том, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. В этом контексте было высказано неприятие блокировании российской стороной объявления Пасхального перемирия на Донбассе", – сказано в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что президент выразил благодарность за твердую поддержку Вашингтона и призвал к более активным усилиям, в частности, освобождения украинских заложников и моряков, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах.

Під час розмови з Держсекретарем США @SecPompeo висловив несприйняття блокування російською стороною оголошення Великоднього перемир’я на Донбасі. А також засудив вживання моїм опонентом терміну "повстанці ДНР/ЛНР" щодо російських окупаційних військ на Донбасі. — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 квітня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции в Вашингтоне в пятницу, 19 апреля, Майк Помпео пригрозил России расплатой за вмешательство во внутренние американские дела, вспомнив также об Украине.

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