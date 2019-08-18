Донбасс и Крым не волнуют? Нетаньяху сказал, зачем летит к Зеленскому

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Украину обсудит с президентом Владимиром Зеленским запуск зоны свободной торговли.

Об этом он сообщил местным журналистам перед вылетом в Киев. По его словам, визит будет важным потому, что сотни тысяч граждан Израиля имеют корни в Украине, и связи между странами необходимо усиливать.

"Я намерен обсудить с президентом [Владимиром Зеленским] создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами", - заявил Нетаньяху.

При этом он не обратил внимание на ключевые проблемы Украины - войну на Донбассе и оккупацию Крыма Россией.

Зеленский и Нетаньяху

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался, чего ожидать от встречи Нетаньяху с Зеленским. Отметим, премьер Израиля не был в Украине ровно 20 лет.

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