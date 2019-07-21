"Должны показать себя": партия Вакарчука резко осудила идею "Слуги народа" по выборам

Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что политсила Святослава Вакарчука не поддерживает идею президента Владимира Зеленского провести досрочные местные выборы в 2019 году.

Позицию партии выразила она в ходе брифинга в штабе в воскресенье, 22 июля, пишет "Украинская правда".

"Страна устала от калейдоскопа кандидатов и выборов в этом году. Нам надо всем выдохнуть, спокойно посмотреть, как будет работать парламент следующие 12 месяцев и после этого принимать какие-то решения, в том числе по местным выборам", – пояснила она.

Зеленский и Вакарчук

По словам Клименко, местные выборы должны отражать результаты работы новых сил в парламенте.

"Потому что сейчас есть идея о том, чтобы сделать местные выборы раньше, в 2019 году. Мы эту идею не поддерживаем. Мы считаем, что партии, особенно новые партии, которые зашли в парламент, должны показать себя, показать свою работу", – отметила она.

Юлия Клименко Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, после объявления данных национального экзит-пола Зеленский сказал украинцам "не расслабляться" из-за местных выборов.

Ранее представитель главы государства в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук также допустил возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

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