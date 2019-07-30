"Должен вернуться!" США высказали жесткую позицию по Крыму

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что оккупированный Крым должен вернуться Украине.
"Позиция США в том, что это недопустимо. Крым должен вернуться", - сказал он, передает пресс-служба Государственного департамента Штатов.
Также госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты взаимодействуют с новой властью Украины.
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24 канал
"Они только что закончили свои парламентские выборы на прошлой неделе. Новый президент, я надеюсь, найдет более творческий набор идей о том, как решить проблему. Конфликт в Украине действительно настоящий. Они все еще сражаются не каждый день, но много", - отметил Помпео.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.
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