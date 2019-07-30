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"Должен вернуться!" США высказали жесткую позицию по Крыму

1.7т Читать материал на украинском

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что оккупированный Крым должен вернуться Украине.

"Позиция США в том, что это недопустимо. Крым должен вернуться", - сказал он, передает пресс-служба Государственного департамента Штатов.

Также госсекретарь подчеркнул, что в настоящее время Соединенные Штаты взаимодействуют с новой властью Украины.

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24 канал

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"Они только что закончили свои парламентские выборы на прошлой неделе. Новый президент, я надеюсь, найдет более творческий набор идей о том, как решить проблему. Конфликт в Украине действительно настоящий. Они все еще сражаются не каждый день, но много", - отметил Помпео.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Майк Помпео
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Он у Кличко уроки брал, как разговаривать? Кто на ком стоял??
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CARGO 100
CARGO 100
"Новый президент, я надеюсь, найдет более творческий набор идей о том, как решить проблему." У него только юмористические творческие наборы идей. Думаете прокатит? Посмеёмся вместе ...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Шестой год уже верещат одно и то же.
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