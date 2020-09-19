Синхронне голосування "Слуги народу" та "ОПЗЖ" в парламенті за склад комісії з обрання глави САП – неприхована демонстрація створення нової коаліції між цими політичними силами.

"Договорняк" між "Слугами народу" і "ОПЗЖ" свідчить про розподіл сфер впливу та є фактичною ліквідацією незалежності та неупередженості антикорупційних органів.

Останнім часом відбувається повна системна руйнація незалежних антикорупційних інститутів, які були створені в 2015-2018 роках. Реальну боротьбу з корупцією намагаються підмінити керованими "міжсобойчиками", мета яких – приховати масштабні корупційні злочини чинної влади та забезпечити замовне переслідування політичних опонентів. Це голосування продемонструвало, що "Слуги народу" і "ОПЗЖ" уже не приховують свого об’єднання і мають повний консенсус з основних питань внутрішньої і зовнішньої політики. Це стало ще одним підтвердженням згортання європейської інтеграції, і дивлячись на жорстку реакцію наших стратегічних партнерів, може завершитись найближчим часом втратою безвізу та замороженням фінансової підтримки.

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