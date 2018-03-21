Для защиты украинцев: у Климкина определились с непризнанием выборов Путина

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что наиболее приемлемой реакцией Верховной Рады на выборы президента РФ является заявление об их непризнании на территории оккупированного Крыма.

Об этом на заседании комитета по иностранным делам сказал начальник политического отдела департамента противодействия угрозам со стороны РФ МИД Украины Марко Шевченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Министерство иностранных дел поддерживает законопроект (проект постановления) №8168, который также продолжает политику непризнания попытки аннексии части территории Украины и не признает легитимность выборов президента Российской Федерации на оккупированной территории, который засвидетельствует, что эти выборы не могут служить ни доказательством, ни обоснованием изменения украинского статуса этих территорий", – объяснил Шевченко.

По его словам, МИД не поддерживает проект постановления №8153, предусматривающий заявление о непризнании российских выборов полностью, "их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Представитель МИД отметил, что признание нелегитимными выборов президента РФ негативно скажется на возможностях МИД по защите украинских граждан в России, в частности незаконно осужденных.

Шевченко отметил, что проект постановления о непризнании этих выборов исключительно на территории Крыма "находится ближе" к выводам БДИПЧ/ОБСЕ, в которых не идет речь о нелегитимности выборов президента РФ в целом.

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