Для этого ведет войну: озвучена неожиданная цель Путина в Украине

Россия ведет войну в Украине для того, чтобы заполучить рабочую силу и обеспечить себе экономическое развитие.

Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов "Фактам". Он добавил, что сейчас Россия находится в ситуации массовой миграции населения.

"России нужна рабочая сила. У них сейчас происходит просто огромная миграция населения, и, для того чтобы обеспечить себе экономическое развитие, им необходимо пополнить эту самую рабсилу за счет привлечения людей из-за рубежа", – отметил журналист.

Он добавил, что Путин ведет войну против Украины и для того, чтобы восстановить контроль над экономическим пространством в рамках бывшего Советского Союза и сохранить контроль над рынком рабочей силы.

"Путин в этих условиях делает все для того, чтобы восстановить выкачку человеческого ресурса из Украины. Да и не только из Украины. Это относится и к трудовой миграции из других стран бывшего СССР", – подытожил Бутусов.

Озвучена неожиданная цель Путина в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия взяла новую цель для того, чтобы обеспечить раскол в Европе. На этот раз Кремль намерен помешать интеграции Балкан с Западом.

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