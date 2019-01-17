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Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Диктатора нужно свергать

Об этой годовщине будут вспоминать не так часто, как о других юбилеях Майдана - а стоило бы.

Пять лет назад президент Виктор Янукович подписал так называемые "законы диктатуры", принятие которых станет кульминацией его бесславного правления, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

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Эти законы, которые были приняты депутатами из двух антиукраинских организаций - Партии Регионов и Коммунистической партии Украины - с многочисленными нарушениями парламентской процедуры, не просто превращали Украину в отвратительный клон путинской России или лукашенковской Беларуси, они даже бросали вызов этим авторитарным режимам своей репрессивностью и глупостью. Статус иностранных агентов для общественных организаций, немедленная блокировка интернет-сайтов, всевластие СБУ, во главе которого тогда находилась наглая кремлевская агентура... "В Украине должна получиться если не сразу Россия, то уж хотя бы Беларусь. И будут спокойствие, порядок и социалистическая законность в действии. Что к этому порядку придется прорываться через баррикады Майдана - это власть, похоже, не сильно беспокоит: она свой выбор уже сделала и вряд ли будет продолжать говорить о европейской интеграции и прочих обещаниях, еще недавно казавшихся сутью внешней политики Украины. Потому что вся эта европейская интеграция оказалась надоедливой, рискованной и невыгодной", - написал я 17 января 2014 года.

Диктатора нужно свергать

Виктор Янукович

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Сторонники власти Януковича любят говорить о "провокациях Майдана", о том, что незачем было бороться за свержение диктатора - а нужно было просто дождаться очередных президентских выборов и честно его победить. Но мне интересно, а кто устроил провокацию 17 января - Майдан или Янукович? И о каких таких честных выборах можно было говорить после того, как "законы диктатуры" вступили в действие? Если бы Майдан смирился, Янукович мог бы обеспечить себе и своим подельникам власть на долгие десятилетия. И спустя какое-то время мы, как сегодня несчастные Белорусы, могли бы обсуждать только одно: присоединит ли нас Кремль к своим нищим владениям областями или разрешит существовать в качестве сателлита? Никакой другой повестки дня у Украины и ее народа просто не было бы. Как нет другой повестки дня у белорусов. И как нет другой повестки дня у русских, которые уже не первый год живут по законам диктатуры и продолжают по неведомым причинам надеяться на возможность перемен. Но при диктатуре перемены обеспечиваются либо волей диктатора - а диктаторы боятся перемен - либо свержением диктатора, на которое отнюдь не каждый народ оказывается способен.

Просто украинцы оказались свободным народом в окружении народов, которые готовы смириться со злом и стать его добычей. Мы должны всегда об этом помнить, мы должны помнить, в какой стране мы бы все жили, если бы Майдан смирился, а Янукович остался бы у власти.

Сейчас пошёл бы шестой год бесконечной криминальной диктатуры.

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Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Персона
Виктор Янукович
Место
Украина
Источник
Источник:espreso.tv
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Коротко и ясно!
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Коротко и ясно!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Я не говорю о 140 миллионном стаде муфлонов,я говорю о 10 миллионном стаде тупых зубров с их вожаком-ЛЯКСАНДРОЙ РЫГОРЫЧЕМ.Может эти зубры перестанут методично жевать свою жвачку и затопчут дебильного вожака?Пора,Пора,сябры!
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